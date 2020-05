Corregedora faz referência à música Plunct Plact Zum em ofício a juízes "Queremos para já que seu foguete viaje pelo universo", escreveu Luciane Amaral Corrêa Münch em documento com orientações para inspeção anual TRF4

TRF4 é o Tribunal que julga recursos da Lava Jato Evandro Leal/Estadão Conteúdo - 22.01.2018

Foguetes, voos e viagens pelo universo. Parecem apenas elementos de ficção científica, mas estão todos reunidos em um ofício da Corregedora Regional Luciane Amaral Corrêa Münch, da Justiça Federal da 4ª Região, com jurisdição no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O TRF4 é o Tribunal da Lava Jato, que julga apelações nos processos da operação oriundos de Curitiba.

O documento foi enviado na última terça-feira (12) aos juízes do tribunal e chamou atenção pelas referências à música Plunct Plact Zum, de Raul Seixas, que virou tema de um especial infantil homônimo exibido nos anos 1980.

A corregedora reúne as orientações para a inspeção anual que, em suas palavras, 'terá como tema Plunct Plact Zum'. "Esqueça o mundo em que tudo devia ser selado, rotulado se quisesse voar", escreveu Luciane em referência à canção.

As menções à música continuam ao longo do documento. "Queremos para já que o seu foguete viaje pelo universo. Que a sua unidade tenha a sua identidade sem ser preciso o meu carimbo dando sim".

Inspeção 'Plunct Plact Zum' será um momento de 'reflexão e autoconhecimento, diz Luciane PxHere

Para a corregedora, as discussões e avaliações sobre o trabalho nas unidades da Justiça Federal da 4ª Região devem funcionar como uma 'viagem de autoconhecimento sobre o trabalho e a gestão'.

Luciane propõe atividades virtuais, relatórios e painéis durante a pandemia e a fase de teletrabalho. E faz um pedido aos juízes: que se perguntem 'onde estão em suas caminhadas'.

O objetivo, segundo a corregedora, "é que cada unidade possa identificar quais são seus pontos fortes e as dificuldades enfrentadas, bem como o estilo de gestão adotado, e se tem sido adequado para responder aos desafios e necessidades do momento atual".

Para Luciane, a Inspeção 'Plunct Plact Zum' será um momento de 'reflexão, de autoconhecimento, de (re)organização e de planejamento da gestão para a continuidade dos trabalhos'. "Boa viagem, outra vez. Pode partir sem problema algum!", encerra a corregedora.

