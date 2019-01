Damares Alves: declaração foi uma metáfora contra ideologia de gênero

Damares Alves é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Fátima Meira/Futura Press/Folhapress - 02.01.2019

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro, Damares Alves, afirmou que fez uma “metáfora contra a ideologia de gênero” ao afirmar que “menino veste azul e menina veste rosa”, em um vídeo que circula nas redes sociais. A declaração foi dada pela ministra ao Jornal Estado de São Paulo.

“Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores”, disse.

De acordo com a assessoria de imprensa de Damares Alves, o vídeo foi gravado após o discurso de posse, realizado na quarta-feira (2), em Brasília (DF). A ministra estava com um grupo de apoiadores em uma sala do ministério. Ela pede atenção do grupo e fala “"Atenção, atenção. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa". Em seguida, recebe aplausos.