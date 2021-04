Embratur apoia vacinação em combate à Covid-19 como forma de retomada do turismo nacional

A- A+

Desde o ponto mais distante no sul do país até o topo mais alto no norte ou nordeste, há muito para se admirar e desfrutar em todo o solo nacional Reprodução/Pixabay

O Brasil é reconhecido mundialmente por suas belezas naturais e pontos turísticos que enchem os olhos. Desde o ponto mais distante no sul do país até o topo mais alto no Norte ou Nordeste, há muito para se admirar e desfrutar em todo o solo nacional, e com a aplicação da vacina em combate à Covid-19, a segurança está redobrada para quem deseja continuar viajando pelo país.

Segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde no site da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), mais de 35 milhões de doses já foram aplicadas no Brasil. No site da Embratur, você acompanha a atualização diária da distribuição e aplicação de doses da campanha de vacinação que segue acontecendo em centenas de cidades. Com o aumento da produção e compra de vacinas, a perspectiva de proteger toda a população mais rapidamente cresce, garantindo mais segurança para viajantes.

Diariamente, no site da Embratur, você acompanha a atualização do vacinômetro do Ministério da Saúde Reprodução/Embratur

A Embratur acredita que a vacinação é essencial na retomada do turismo e, consequentemente, na recuperação da economia nacional. Além dos cuidados fundamentais, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social, as vacinas são segurança redobrada para os viajantes.

As vacinas em combate à Covid-19 são segurança redobrada para os viajantes Embratur

Neste momento, os protocolos de combate à Covid-19 devem ser seguidos, mas, segundo a Embratur, já é possível planejar viagens nacionais com turismo de natureza, que são destaque em um país tão rico de belezas naturais quanto o Brasil. Para continuar a viajar com segurança redobrada, vacine-se contra a Covid-19. A vacina é o caminho para a retomada do turismo, da economia e uma oportunidade para viver novas experiências no país.