Estúdio News aborda a onda de brasileiros que deixam o país

Stephano Dedini, Mariana Reichardt e Jorge Botrel Divulgação

O número de brasileiros procurando morar fora do país aumentou desde o ano passado. Os EUA estão entre os destinos que lideram a preferência nacional e batem recorde na emissão de green card, países da Europa vem logo atrás.

Seja para empreender ou para quem está em busca de posição profissional, antes de começar uma vida nova em outro país é preciso planejamento, entendimento cultural e domínio da língua.

Segundo Jorge Botrel, sócio da JBJ Partners, quando se está abrindo um negócio no exterior, tem que se esquecer um pouco de suas raízes. “A primeira coisa para quem está empreendendo é deixar para trás os estereótipos daquilo que construiu como verdades no mercado brasileiro e buscar aprender um pouco mais da cultura local e as necessidades comportamentais locais”, explica o executivo.

Entre as oportunidades de emprego, a área de tecnologia ainda é uma das que mais cresce, seguida por serviços financeiros e finanças corporativas, de acordo com Stephano Dedini, diretor da Michael Page.

“A área de tecnologia, não é segredo para ninguém que é uma das que mais cresce na economia global, temos uma carência muito grande de mão de obra qualificada e o Brasil forma muito bem executivos de tecnologia. O mundo tem vindo até o Brasil para “roubar” um pouco dos nossos talentos porque temos um bom pool de talentos e o mundo todo sente necessidade desse tipo de mão de obra”, destaca Dedini.

Experiências com culturas diferentes não faltam para a publicitária Mariana Reichardt que atualmente vive no EUA e já morou em outros cinco países. A brasileira conta que há vantagens e desvantagens morando fora, “quando chegamos em um país novo temos que entender como essa cultura funciona e como podemos adaptar, não temos que se anular, temos que trazer nosso temperinho brasileiro porque as pessoas gostam e é muito bem visto aqui fora, mas o estrangeiro é mais contido, é muito difícil você virar amigo do seu colega de trabalho, mas eles são extremamente amáveis e extremamente respeitosos”, enfatiza Mariana.

