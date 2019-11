Do R7, com Agência Estado

Ex-presidente Lula já está no sindicato dos metalúrgicos Militantes do Partido dos Trabalhadores e de movimentos sociais de esquerda se concentram em grande número nos arredores do prédio Discurso de Lula

Militantes se concentram nos arredores do sindicato BRUNO ROCHA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde ele fará discurso neste sábado (9), depois de desembarcar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e de movimentos sociais de esquerda já se concentram em grande número nos arredores do sindicato, onde o ex-presidente falará, a partir das 15h, de acordo com sua conta oficial no Twitter. Na sexta-feira (8), após deixar a prisão em Curitiba, o petista discursou por cerca de 15 minutos.

Lula cumpria pena por corrupção desde 7 de abril de 2018 na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, mas foi solto após uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que proíbe a prisão de réus antes de esgotados todos os recursos da defesa.