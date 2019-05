Do R7

Faculdade Zumbi dos Palmares recebe visita de Graça Machel, viúva de Mandela Evento organizado para a unidade acadêmica da Faculdade Zumbi dos Palmares, na manhã desta quinta-feira (16), contou com a presença de Graça Simbine Machel, uma das principais ativistas pelos direitos humanos do continente africano

Graça Machel em evento nesta quinta (16) Foto: Alexandre Fatori

A ativista, que comanda a organização social Graça Machel Trust, em Johanesburgo, e o Fundo para o Desenvolvimento da Comunidade, em Maputo, esteve na Faculdade Zumbi dos Palmares em 2014, quando recebeu o Troféu Raça Negra e participou da FlinkSampa, festa da literatura negra, ambos eventos realizados pela Faculdade e pela ONG Afrobras.

Machel foi ministra da Educação e da Cultura de Moçambique durante cerca de 14 anos. Defensora Internacional dos direitos das mulheres e das crianças, foi nomeada em 1990 pela ONU para o Estudo do Impacto dos Conflitos Armados na Infância, trabalho pelo qual recebeu a Medalha Nansen das Nações Unidas, em 1995. Em territórios pobres e/ ou ensanguentados pela guerra, Graça defende ações pela educação das crianças e pelo empreendedorismo de mulheres. Em 1998, casou-se com Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul.

Presidente do Conselho de Administração da Universidade da Cidade do Cabo, Graça Machel é uma das maiores lideranças mundiais na luta contra o racismo e a discriminação racial.

Graça Machel e Dr. José Vicente, Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares Foto: Alexandre Fatori

O Reitor da Faculdade, Dr. José Vicente iniciou seu discurso contando resumidamente a história de Zumbi dos Palmares, citou a aprovação da lei que institui Luisa Mahin e Dandara de Palmares como Heroínas da Pátria e prosseguiu: “- Esta é uma manhã histórica para cada um de nós, lógico q não podemos ter qualquer inquietação de impossibilidade diante do quadro que está estruturado em nossa frente nesta manhã. Esta mulher que talvez seja a síntese dessas mulheres do mundo... mulheres de garra, de guerra, de inspiração e de elevação, obrigatoriamente é ser Graça Machel. Há 15 anos não existia um lugar como este para lhe receber mas, inspirados na sua luta e na luta de Mandela é que nossa geração não abriu mão do compromisso de também dar um passo a diante... esta é a sua Casa”.