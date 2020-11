Do R7

Flavio Bolsonaro festeja voos de RJ e SP até Angra: 'Avanço para turismo' Decolagens serão feitas na temporada. Haverá também opções de Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre para Búzios, Jeri e Canela (RS), respectivamente Azul anuncia voos para Angra dos Reis saindo de São Paulo e do Rio

Senador Flavio Bolsonaro: "Importante passo" Roque de Sá/Agência Senado - 12.06.2019

O senador Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ) comemorou, nesta quarta-feira (18), a chegada de linhas comerciais de passageiros, que partem de São Paulo e do Rio de Janeiro, para aeroporto de Angra dos Reis (RJ), na costa verde do Estado.

"Todo nosso esforço para ampliar a pista e modernizar o aeroporto de Angra já começa a dar resultados. Este é um importante passo para alavancar o turismo em toda a região", exaltou.

A partir de 15 de dezemebro, a companhia Azul Linhas Aéreas vai realizar voos saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro com destino a Angra dos Reis durante a temporada de verão. O anúncio foi feito pela empresa em suas redes sociais.

Aeronave da Azul Conecta, como essa, fará o transporte até Angra dos Reis Reprodução/Azul

O serviço será prestado pela Azul Conecta, que conta com aeronaves de menor porte para públicos mais específicos.

Veja a lista de novos voos da Azul:

- De Congonhas (São Paulo) para Angra dos Reis (RJ) e Itanhaém (SP), Paraty e Ubatuba

- De Belo Horizonte para Búzios (RJ) e Guarapari (ES)

- De Fortaleza para Jericoacoara (CE)

- De Porto Alegre para Canela e Torres

- Do Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) para Angra dos Reis, Búzios e Paraty (RJ)

Azul lança empresa de aviação regional e quer chegar a 200 cidades

Azul Conecta

A Azul Conecta foi lançada em agosto em evento em Jundiaí (SP) e contou com executivos da empresa e representantes do governo. A empresa tem como objetivo chegar a 200 cidades nos próximos anos.

A subsidiária é fruto da aquisição da TwoFlex, anunciada no início deste ano. Na data do seu lançamento, a Azul Conecta era composta por 17 aeronaves modelo Cesna Gran Caravan e um turboélice regional monomotor com capacidade para até nove assentos. Dos 17 aviões, três são exclusivamente cargueiros.