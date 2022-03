Acusações contra ministro da Educação e queda de avião na China marcam a semana

Congressistas usaram as redes sociais, na terça-feira (22), para cobrar de órgãos fiscalizatórios a convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro para dar explicações sobre áudio em que ele afirma que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por pastores que não têm cargo na pasta. Na gravação, Ribeiro afirma que o governo federal deve priorizar pedidos de liberação de verba feitos por pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o ministro declarou que há sete meses já havia pedido uma investigação formal à CGU (Controladoria-Geral da União) sobre as suspeitas de tráfico de influência em prol de pastores que não têm cargo público. Os religiosos teriam atuado para induzir a liberação de verbas para municípios Valter Campanato/Agência Brasil - 29.11.2021

A CGU (Controladoria-Geral da União) abriu uma investigação que mira o ministro Milton Ribeiro e o Ministério da Educação. Segundo a CGU, as apurações estão relacionadas a duas denúncias: uma sobre irregularidades que estariam ocorrendo em eventos realizados pelo MEC e a outra sobre oferecimento de vantagem indevida, por parte de terceiros, para liberação de verbas no âmbito do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) Alan Santos / PR

A prévia da inflação saltou 0,95% em março e registrou a maior alta para o mês desde 2015, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A variação, pouco menor do que a apurada no mês de fevereiro, foi impulsionada pela disparada de quase 2% dos itens que compõem o grupo de alimentos e bebidas

Edu Garcia/R7 - 24.03.2022

O BC (Banco Central) revisou sua projeção de inflação de 4,7% para 7,1% para este ano e admitiu, pela primeira vez, que os preços vão superar o teto da meta do governo pelo segundo ano consecutivo. Os dados, apresentados no RTI (Relatório Trimestral de Inflação), mantêm a aposta de crescimento do PIB brasileiro em 1%

25/08/2021 REUTERS/Amanda Perobelli

Quase 35 milhões de brasileiros não têm sem acesso à água tratada e a coleta de esgoto é inexistente para 100 milhões, segundo dados apresentados pelo Instituto Trata Brasil. Segundo o estudo, somente metade do volume de esgoto gerado no Brasil passa por tratamento e o investimento destinado para solucionar o problema é insuficiente para que sejam cumpridas as metas do Marco Legal do Saneamento VAN CAMPOS - 30.jun.2020/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O estado de São Paulo tem oito das 20 cidades do país com os melhores indicadores de saneamento, de acordo com o ranking do Instituto Trata Brasil. O município de Santos, no litoral sul, lidera o levantamento nacional pelo segundo ano consecutivo. Entre os municípios paulistas mais bem colocados estão Santos, São Paulo, Franca, Limeira, Piracicaba, São José do Rio Preto, Suzano e Taubaté Edu Garcia/R7 - 22.03.2022

Levantamento da ONG (Organização Não Governamental) SOS Mata Atlântica revelou que somente 6,8% dos rios da mata atlântica do país têm água de boa qualidade. A pesquisa não identificou corpos de água com qualidade ótima. Mais de 20% dos pontos de rios analisados apresentam qualidade de água ruim ou péssima, ou seja, sem condições para uso na agricultura, na indústria ou para abastecimento humano, enquanto em 72,6% dos casos as amostras podem ser consideradas regulares





Divulgação / MTUR

A Polícia Civil identificou o principal suspeito de matar a menina Lara Maria Nascimento, de 12 anos, encontrada morta no sábado (19), em uma área de mata na divisa entre Campo Limpo Paulista e Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo.

Reprodução/Record Tv

“Vivia colada com a mãe. Brincadeiras, só com as irmãs... de pentear o cabelo, fazer maquiagem uma na outra, brincar de casinha. Pra ela, sempre eram as três: as duas irmãs e a mãe. Eram muito unidas, não tinha nada que fizessem separadas.” Assim Thainá de Oliveira se lembra de Lara Maria Nascimento, sua prima, encontrada morta no sábado (19) após ter permanecido três dias desaparecida Reprodução/Record Tv

Equipes do Procon-SP estiveram no Mercado Municipal de São Paulo na quarta-feira (23) para a segunda parte da operação que apura os chamados “golpes da fruta e da mortadela”. Os fiscais vistoriaram 46 estabelecimentos e autuaram 18 (39%) deles por desrespeitarem o CDC (Código de Defesa do Consumidor). Entre as irregularidades encontradas, a falta de informação do preço ocorreu no maior número de barracas: 12 Reprodução/Procon-SP

A diretora da escola infantil Colmeia Mágica, suspeita de torturar crianças, deve se apresentar à polícia em um 'momento oportuno', segundo seus advogados. A Justiça de São Paulo decretou sua prisão por maus-tratos e tortura. A defesa da diretora sabe onde a funcionária está, mas afirma que ela ainda não se apresentaria uma vez que diz estar sofrendo ameaças Reprodução / Record TV

O Tribunal do Júri condenou, na quarta-feira (23), Isabela Belchior, filha do cantor Belchior, a nove anos de prisão pela morte de um homem, identificado como Leizer Buchwieser dos Santos, em 27 de agosto de 2019 Reprodução/Record TV

Apesar do esvaziamento da Cracolândia no último fim de semana, as autoridades da região se mantêm em alerta para a formação de novas concentrações de usuários de drogas. O vaivém do grupo de pessoas apontadas como traficantes e usuários de drogas por ruas do centro de São Paulo é característico da região e persiste há mais de 30 anos, mesmo após dezenas de operações do governo estadual, prefeitura e de forças de segurança TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/03/2022 - 18:59

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que vai deixar o cargo em abril para concorrer à Presidência da República em 2022. No lugar dele assumirá o vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), pré-candidato ao governo de São Paulo em 2022. Doria deve deixar o cargo até o dia 2 de abril, um sábado Divulgação/ Governo de São Paulo - 22/03/2022

Um peão, identificado como Márcio Barboza, morreu após ser pisoteado por um touro durante uma das provas de um rodeio na cidade de Indiana, no interior de São Paulo, na noite do sábado (19). A informação foi confirmada pelos organizadores do evento. "Neste momento de dor, o Circuito Epshow Rodeo Bull se solidariza com seus familiares por meio desta nota de pesar. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações dos familiares e amigos" Reprodução/Facebook - 21.03.2022

O estado de São Paulo começou na segunda-feira (21) a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 80 anos ou mais. Segundo o governo estadual, 900 mil pessoas nessa faixa etária receberão a aplicação nesta etapa do calendário de imunização Myke Sena/Ministério da Saúde

Professores invadem o TikTok com muito bom humor e irreverência, democratizam o acesso ao conhecimento e bombam na plataforma com vídeos com mais de meio milhão de visualizações. O R7 conversou com esses influenciadores e mostra que eles buscam muito mais do que a fama, com um jeito inovador eles transformam brincadeiras, memes e piadas, um jeito fácil de aprender e estudar Divulgação/ Instagram

Sem se sentar em uma carteira escolar nos últimos 35 anos, Lídia Lopes decidiu voltar a estudar junto com o neto, Willians Oliveira, de 20 anos, diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Os dois concluíram juntos o ensino médio neste ano na cidade de Ananindeua, no Pará. A família soube da abertura de inscrições para o processo seletivo do EJA (Educação de Jovens e Adultos) no Sesi. Mesmo durante a pandemia, quando as aulas eram online, avó e neto continuaram firmes no curso e conseguiram concluir o ensino médio Arquivo Pessoal

Pais de alunos organizaram uma manifestação no (19) em frente à Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, denunciada por maus-tratos em vídeos e imagens que mostram crianças feridas e amarradas durante sua presença na unidade. Em nota, as representantes da escola se disseram inocentes, dizem que as imagens são forjadas e que as acusações são "incabíveis, inverídicas e aterrorizantes". Os pais se reuniram em frente à escola, localizada no Jardim Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, por volta das 9h, com cartazes em que cobram o poder público, segurando camisetas com dizeres em que pedem justiça e também soprando apitos. Os responsáveis também gritaram palavras de ordem pedindo justiça

Reprodução Record TV

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou na terça-feira (22), o plano de expansão do PEI (Programa de Ensino Integral) para 950 escolas, sendo 100 ainda em 2022 e 850 em 2023. Desde 2018, o PEI saltou de 364 escolas, em 140 cidades, para 2.050, espalhadas por 464 municípios. O programa promove práticas variadas, como tutoria, nivelamento, protagonismo juvenil com clubes juvenis e líderes de turma, e componentes curriculares específicos, como orientação de estudos e práticas experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir do projeto de vida individual. Além disso, o modelo de ensino permite o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das ações pedagógicas de maneira estruturada Gabriel Jabur/ Agência Brasília/ Agência Brasil

A Polícia Federal no Maranhão deflagrou na quarta-feira (23) uma operação contra suposto esquema de fraudes licitatórias, superfaturamento e simulação de fornecimento de alimentos da merenda escolar, com desvio de recursos públicos federais do Programa de Alimentação Escolar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As investigações miram supostas irregularidades em contratos fechados pelas prefeituras de Pinheiro, São Bento e Peri-Mirim. "Os contratos firmados pelas principais Associações Rurais investigadas, com indícios de desvio da quase totalidade dos valores recebidos, somam (apenas com as três prefeituras e no período de 2018/2021) cerca de R$ 3,8 milhões", diz a PF. Cecilia Bastos/USP Imagens

O prefeito de Boa Esperança do Sul (SP), Manoel do Vitorinho, afirmou na quinta-feira (24) que o pastor Arilton Moura pediu a ele uma propina de R$ 40 mil para que o MEC (Ministério da Educação) disponibilizasse recursos à cidade para a construção de uma escola profissionalizante. Arilton é suspeito de cometer tráfico de influência no MEC para liberar recursos da pasta conforme os seus interesses, com o também pastor Gilmar Silva dos Santos Reprodução/Record TV

Apesar do governo de São Paulo ter flexibilizado o uso de máscara em ambientes fechados, as três universidades públicas estaduais de São Paulo vão continuar exigindo o uso dessa proteção pelos alunos, professores, funcionários ou visitantes que estiverem em seus espaços internos tais como salas de aula, laboratórios e bibliotecas. Na Unesp (Universidade Estadual Paulista), o uso desse equipamento será solicitado inclusive em ambientes externos. Na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a reitoria informou que, nos espaços fechados e no transporte coletivo, o uso de máscara será obrigatório. Nos externos, o uso não será exigido. A USP (Universidade de São Paulo), conforme comunicado da reitoria, informa que o uso de máscara será obrigatório em ambientes fechados e recomendado para ambientes externos em situação de aglomeração George Campos/ Jornal da USP

Uma equipe de cientistas informou na quarta-feira (23) ter desenvolvido uma pílula anticoncepcional masculina que demonstrou ser 99% eficaz em camundongos sem provocar efeitos colaterais. Os testes em humanos poderão se iniciar até o fim do ano Freepik

O número de casos de dengue cresceu 43,9% no Brasil nos primeiros meses deste ano, em comparação com o início de 2021. Em dez semanas, de 2 de janeiro a 12 de março, foram registradas 161.605 prováveis infecções no país, uma taxa de incidência de 75,8 casos por 100 mil habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde Pixabay

O Ministério da Saúde anunciou, na quarta-feira (23), a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos, como antecipado pelo R7. A estimativa é que 4,6 milhões de idosos recebam esta segunda dose de reforço Myke Sena/Ministério da Saúde

A OMS (Organização Mundial da Saúde) informou na quarta-feira (23) que o planeta registrou na última semana uma queda de 23% no número de mortes por Covid-19, com 32.959 notificações, a menor quantidade desde o fim de março de 2020. Nos últimos dois anos, em que a doença causada pelo novo coronavírus se tornou pandêmica, apenas na terceira semana de maio de 2020 a marca de óbitos havia sido inferior a 33 mil Pilar Olivares/ REUTERS - 18/06/2021

Passados dois anos desde o início da pandemia, a Covid-19 deixou de ser a principal causa de mortes no Brasil, em meio a uma queda significativa da mortalidade. Infarto e AVC (acidente vascular cerebral) voltaram a ser as causas mais comuns de óbito Reprodução/Freepik

Pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas em Houston concluíram que a imunidade natural após a Covid-19 em crianças e adolescentes dura pelo menos sete meses. Os resultados foram publicados na revista científica Pediatrics Reprodução Prefeitura de Belo Horizonte

Um bombardeio aéreo russo a um shopping de Kiev, na Ucrânia, deixou oito pessoas mortas. O Ministério da Defesa da Rússia alegou no dia seguinte que o centro comercial bombardeado servia como depósito de lançadores de foguete e não estava fechado Fadel Senna/AFP - 21.3.2022

Um avião da companhia China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo caiu na última segunda-feira (21) no sudoeste da China e a empresa divulgou que há mortos no acidente, mas não informou o número de vítimas. O avião "perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", na região montanhosa de Guangxi, segundo a CAAC, que informou que a aeronave também transportava nove tripulantes

A Ucrânia "não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia", declarou na última segunda-feira (21) o presidente ucraniano Volodmir Zelenski em entrevista a um veículo de comunicação estatal regional. "A Ucrânia não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia. Primeiro terão que destruir a todos nós, só então seus ultimatos serão respeitados", disse ele ao Suspilne, site de notícias que publicou o vídeo desta entrevista STR/Ukrainian Presidential Press Service/AFP - 21.3.2022

Os deputados russos aprovaram na última terça-feira (22) uma lei que prevê duras sanções para punir as "informações falsas" sobre as ações da Rússia no exterior, no marco de medidas impostas para controlar a informação sobre a ofensiva na Ucrânia. A lei está destinada a completar a que foi adotada no início de março, que prevê até 15 anos de prisão pela publicação de "informações falsas" sobre o Exército russo Russian State Duma/Reuters - 15.02.2022

O presidente Vladimir Putin anunciou na última quarta-feira (23) que a Rússia exigirá a partir de agora pagamento em rublos do gás que vende para "países hostis", incluindo os da União Europeia, e deu às autoridades russas uma semana para aplicar o novo sistema Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP - 23.3.2022

O presidente Joe Biden anunciou, na última quinta-feira (24), que os Estados Unidos estão dispostos a receber 100 mil refugiados ucranianos. A fala foi feita durante uma entrevista coletiva em Bruxelas, na Bélgica. Até o momento, mais de 3,5 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia na tentativa de fugir da guerra no país. Os Estados Unidos também enviarão mais 1 bilhão de dólares (R$ 4,8 bilhões) em ajuda humanitária à Ucrânia, como medida adicional de auxílio à população que permanece no país Brendan Smialowski/AFP - 24.3.2022