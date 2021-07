Alta da luz, vacina vencida e investigação de Bolsonaro são destaque

Levantamento mostra que 1.532 municípios utilizaram imunizantes expirados da AstraZeneca, mas Ministério da Saúde afirma que nenhuma dose de vacina é entregue aos estados e Distrito Federal vencida. Outro destaque foi o pedido da Procuradoria Geral da República ao STF para investigar o presidente Jair Bolsonaro no caso da vacina Covaxin. O aumento da conta de luz também marcou a semana. Veja essas e outras notícias clicando nas fotos a seguir Fabio Motta/EFE - 23.1.2021

Um cruzamento de dados feito em duas bases de informações diferentes do Ministério da Saúde aponta que pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina contra covid-19 da AstraZeneca foram aplicadas no Brasil, segundo notícia publicada nesta sexta-feira (2) pelo site da Folha de S.Paulo. De acordo com a reportagem, os imunizantes fora do prazo seriam provenientes de lotes importados da Índia pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ou adquiridos por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). O Ministério da Saúde informou ao R7, por meio de nota, que nenhuma dose de vacina é entregue aos estados e Distrito Federal vencida Munir Uz Zaman/AFP - 22.06.2021

A Procuradoria-Geral da República pediu, nesta sexta-feira (2), a abertura de um inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposta prevaricação no caso da negociação de compra da vacina Covaxin. A manifestação se dá após a ministra Rosa Weber negar o pedido da Procuradoria para segurar o andamento de notícia-crime relacionada ao caso até o fim dos trabalhos da CPI da Covid DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO-01/06/2021

O representante Luiz Paulo Dominguetti Pereira, da empresa Davati, reafirmou à CPI da Covid nesta quinta-feira (1º) que recebeu pedido de propina de um diretor do Ministério da Saúde para a compra de vacinas contra a covid-19.Dominguetti também buscou implicar em sua fala o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que se tornou um dos principais denunciantes de irregularidades na compra de vacinas pelo governo Edilson Rodrigues/Agência Senado - 01.07.2021

O empresário Carlos Wizard afirmou na CPI da Covid nesta quarta-feira (30) que desconhece a existência de um "gabinete paralelo" da pandemia e se recusou a responder perguntas da comissão.Wizard foi convocado por suposta participação no grupo que seria responsável por tomada de decisões e aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Após o pronunciamento, Wizard disse que exerceria o direito garantido a ele por decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal) de permanecer em silêncio para não produzir prova contra si Edilson Rodrigues/Agência Senado - 30.06.2021

A bandeira tarifária vermelha patamar 2, a ser aplicada nas contas de luz neste mês de fevereiro, terá um custo adicional 52% superior ao cobrado nas tarifas de junho. O peso no bolso das famílias será sentido pelas coletas realizadas neste mês e sinalizadas nos boletos que vencem em agosto. Conforme decisão da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a cobrança extra para as contas neste mês será de R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora consumidos, ante R$ 6,243 cobrados até o mês passado

CAIO ROCHA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO-29/06/2021

Os consumidores de energia elétrica de 24 municípios da Grande São Paulo atendidos pela Enel poderão renegociar e parcelar dívidas em uma série de feirões que estão sendo promovidos pela concessionária. O primeiro aconteceu no sábado (26), no CEU Feitiço da Vila, na Chácara Santa Maria, na zona sul da capital. A segunda edição do feirão está marcada para 3 de julho no Céu Jaguaré, na avenida Kenkiti Simomoto, 80, na zona oeste da cidade. O terceiro será em 17 de julho no Céu Lajeado, na rua Manuel da Mota Coutinho, 293, na zona leste. O horário de atendimento de todas as edições do feirão será das 8h às 17h BRENO SANTOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Além de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, os municípios de Rio Grande da Serra e Osasco afirmaram que vão enviar para o fim da fila o cidadão que escolher o fabricante da vacina contra covid-19 e se recusar a tomar o imunizante. Em Embu das Artes, os pacientes que recusarem a vacina são bloqueados no sistema e só podem realizar o reagendamento, quando a faixa etária for ampliada. Esse procedimento foi adotado há 10 dias pela Secretária Municipal de Saúde Ronaldo Silva / Estadão Conteúdo / 01.07.2021

Três policiais militares foram flagrados enquanto agrediam um homem em Guariba, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (1). Vizinhos conseguiram gravar o momento das agressões. A Polícia Militar informou que pediu a prisão preventiva dos três e instaurou IPM (Inquérito Policial-Militar) sobre o caso Divulgação/ Agência Record

Uma explosão de grandes proporções em um posto de combustível no km 174 da rodovia Washington Luís assustou moradores do muncípio de Rio Claro, no interior de São Paulo, a cerca de 180 km da capital, por volta das 18h40 desta quarta-feira (30). Pedestres que circulavam pelo local gravaram vídeos das enormes labaredas. Imagens registradas por um drone mostram a extensão dos danos Reprodução/Agência Record

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou, em votação realizada nesta terça-feira (26), as diretrizes para a execução do orçamento estadual para 2022. Agora, o projeto segue para sanção ou veto, total ou parcial, do governador João Doria (PSDB). O projeto da LDO inclui incluídas 11 emendas parlamentares e 13 subemendas, que podem garantir para o próximo ano, mais recursos e investimentos para a saúde, para universidades públicas estaduais como USP, Unicamp e Unesp Reprodução/YouTube

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) afirmou na quarta-feira (30) que o avanço da vacinação contra a covid-19 já impactou na redução da mortalidade causada pelo doença, além da queda da ocupação dos leitos de UTI. Porém alerta que a taxa de transmissão continua elevada

GISELE PIMENTA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um estudo da Universidade de Oxford derrubou de vez qualquer suspeita que pudesse haver de benefícios do antiparasitário ivermectina no tratamento da covid-19. Os autores concluíram que "em comparação com tratamento padrão ou placebo, a ivermectina não reduziu todas as causas de mortalidade, tempo de internação ou depuração viral em estudos controlados por placebo em pacientes com covid-19, principalmente com doença leve". E acrescentam: "ivermectina não é uma opção viável para tratar pacientes com covid-19"

Divulgação/Merck Sharp & Dohme

O Ministério da Saúde confirmou nesta semana a segunda morte no país de uma pessoa infectada com a variante Delta do coronavírus, identificada inicialmente na Índia. Segundo a pasta, a vítima é um homem de 54 anos que era tripulante de um navio cargueiro que ficou retido na costa do Maranhão. O óbito ocorreu no dia 24 de junho, mas a informação só foi divulgada quatro dias depois

Reprodução/National Institute of Allergy and Infectious Diseases

As Fatecs (Faculdade de Tecnologia do Estado) divulgaram a lista de aprovados no processo seletivo e a classificação geral para as vagas do segundo semestre. Os estudantes interessados devem fazer a consulta pelo site. A matrícula e o envio de documentos devem ser feitos online, pelo site, entre os dias 6 e 8 de julho Gastão Guedes

O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) abriu as inscrições para o Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio), nas modalidades impressa e digital. Os interessados devem acessar a página do participante na internet para fazer a inscrição até o dia 14 de julho. As provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro e o valor da taxa é de R$ 85 Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) publicou na segunda-feira (28), no DOU (Diário Oficial da União), os três editais que definem os prazos e critérios para a inscrição nos processos seletivos do Prouni (Programa Universidade para Todos), Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do segundo semestre deste ano Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O bilionário norte-americano Jeff Bezos, dono da Amazon, anunciou nesta semana que convidou a ex-piloto Wally Funk, 82, para ser sua parceira no voo inaugural do projeto Blue Origin que o levará ao espaço, no próximo dia 20. Funk foi candidata a ser a primeira astronauta mulher, na década de 1960, mas foi barrada e não pôde ir ao espaço Reprodução Instagram/@jeffbezos