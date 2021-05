Avanço da variante indiana e contradições na CPI marcam a semana

Barreiras sanitárias foram colocadas em aeroportos após país registrar casos da nova cepa da covid, a variante indiana. São oito pacientes confirmados até esta sexta-feira (28), no Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Outro destaque foi a quarta semana da CPI da Covid, com depoimentos do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27.05.21

Representado pela Advocacia-Geral da União, o presidente Jair Bolsonaro entrou nesta quinta-feira (27) com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra medidas restritivas impostas pelos governadores dos estados de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte, como o lockdown e o toque de recolher, para conter a pandemia de covid-19. O governo vinha preparando a ação nos últimos dias. O relator da ação será o ministro do STF Luís Roberto Barroso Marcos Corrêa/PR - 27.05.2021

Os próximos depoimentos da CPI da Covid, no Senado, já estão previstos em cronograma definido após acordo entre os membros da comissão. A convocação de nove governadores, uma vice-governadora, um ex-governador e outros sete nomes foi aprovada em votação na quarta-feira (26). Entre os governadores estão Wilson Lima (PSC), do Amazonas; Helder Barbalho (MDB), do Pará; Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal; Mauro Carlesse (PSL), de Tocantins; Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina, Antônio Oliveira Garcia de Almeida (PSL), de Roraima; Waldez Góes (PDT), do Amapá; Marcos José Rocha (PSL), de Rondônia; e Wellington Dias (PT), do Piauí Agência Senado

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou nesta quinta-feira (27), à CPI da Covid, no Senado. Por cerca de seis horas ele abordou diferentes questões sobre a pandemia, contradisse afirmações do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e disse que ações e falas do presidente Jair Bolsonaro afetaram as negociações para a compra da CoronaVac pelo governo e o envio de matéria-prima pela China.Covas apontou a falta de uma coordenação nacional para medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras ou a prática do isolamento social, como um dos motivos para o avanço da pandemia Jefferson Rudy/Agência Senado - 27.05.2021

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, falou à CPI da Covid, no Senado, por cerca de sete horas nesta terça-feira (25). No depoimento, ela contradisse o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sobre a crise de oxigênio em Manaus, questionou a OMS (Organização Mundial da Saúde), defendeu o uso de cloroquina para parte dos pacientes com covid-19 e afirmou que aplicativo para tratamento precoce desenvolvido pelo ministério, mas que acabou cancelado, "poderia ter salvo muitas vidas".A secretária não lançou mão do direito de ficar calada sobre o colapso do sistema de saúde em Manaus para não produzir prova contra si, que havia sido garantido pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Esse foi justamente um dos pontos que concentraram as perguntas dos senadores Jefferson Rudy/Agência Senado - 25.05.2021

O Ministério da Saúde confirmou, nesta quinta-feira (27), oito casos da variante indiana B.1.617 do coronavírus. O caso mais recente é de Juiz de Fora (MG), de um brasileiro que chegou da Índia de avião em São Paulo e foi de carro até a cidade mineira. Há ainda seis casos no Maranhão (um em São Luís e cinco no navio, que não pisaram em solo brasileiro). Todos são tripulantes do navio MV Shandong da Zhi, que está parado em alto-mar e não teve autorização para atracar no porto da capital maranhense. O último caso é de Campos dos Goytacazes (RJ), de um homem de 32 anos que chegou da Índia no dia 22 de maio, teve diagnóstico positivo para covid-19 e vinha sendo acompanhado pelas autoridades de saúde do município fluminense Divulgação / Prefeitura de SP

O governo deve emitir alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro em cinco Estados brasileiros - Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Todos estão na bacia do Rio Paraná, onde se concentra parte da produção agropecuária e grandes hidrelétricas. Na região, a situação é classificada como "severa" e a previsão é de pouco volume de chuvas para o período. Paulo Whitaker/Reuters - 14.01.2013

Cerca de 57% dos passageiros de ônibus de São Paulo (SP) são mulheres jovens e negras, segundo pesquisa realizada pela SPTrans, da prefeitura da capital paulista, divulgada nesta quarta-feira (26). O estudo aponta que, de modo geral, este grupo majoritário possui ensino médio completo, trabalha no setor de comércio e tem renda média familiar de R$ 2,4 mil, pertencendo à classe C. Roberto Costa/Código19/Estadão Conteúdo - 19.05.2021

Ao menos 20 cidades do interior de São Paulo identificaram uma nova variante do coronavírus, conhecida como P.4. Segundo os pesquisadores, ela é da mesma linhagem que deu origem à mutação de Manaus e se parece também com a cepa da Índia. Portal Correio

A taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) reservados para o tratamento de pacientes com covid-19 atingiu 100% em seis hospitais da cidade de São Paulo nesta terça-feira (25), conforme informou a prefeitura municipal. Reprodução/Record TV

O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é investigado pela Polícia Civil por suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro desviado da Prefeitura no período em que foi vereador. Os investigadores apuram detalhes sobre depósitos na conta da empresa do emedebista, de sua mulher e de seus filhos, após alerta de órgãos de controle. Zanone Fraissat/Folhapress - 15.05.2021

Pela primeira vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que o Brasil pode viver uma terceira onda da pandemia, ainda que o país não tenha reduzido significativamente o número de casos e mortes do pico atual. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, na quarta-feira (26), o ministro falou que medidas restritivas podem ser adotadas a depender da situação de cada localidade

Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 12.05.2021

Uma decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de sexta-feira (28), permite que a vacina contra covid-19 da Pfizer/BioNTech seja armazenada por até um mês em temperatura de geladeira comum (2°C a 8°C), o que deve permitir a ampliação do uso deste imunizante para outras cidades brasileiras. Inicialmente, a vacina tem sido aplicada nos grandes centros urbanos

Chris Aluka Berry/Reuters

O Ministério da Saúde deu início, na quinta-feira (27), a um programa de testagem em massa de pessoas com suspeita ou não de covid-19. O plano envolverá sintomáticos e assintomáticos, com foco especialmente em indivíduos mais expostos ao coronavírus

Leandro Ferreira/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 20.10.2020

O post de um professor de história e literatura da rede particular de São Paulo viralizou nas redes sociais. No Twitter, ele fez um desabafo dizendo que se sentia um "lixo" após dar aula para uma sala vazia. A publicação teve mais de 55 mil curtidas e muitos comentários Reprodução

Estudantes tiveram até sexta-feira (29) para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Também foi o prazo limite para candidatos que faltaram na última edição do exame justitificarem a ausência. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, não respondeu às solicitações de deputados para conceder isenção mesmo para os estudantes que não compareceram na última edição Foto divulgação INEP

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) protocolou na última quarta-feira (26) um Projeto de Lei para garantir a isenção do pagamento de taxa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para estudantes de escolas públicas e bolsas e também para aqueles que não compareceram na edição de 2020. O período para o pedido de isenção se encerrou na sexta-feira (28). Portal Correio

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou na manhã desta quinta-feira (27) a lista de aprovados no vestibular 2021. Estudantes devem acessar o site da Vunesp para conferir o resultado. Universidade também informou calendário para divulgação das próximas listas Igor do Vale/Folhapress - 3.5.21

Mais uma baixa no Inep. O responsável pela aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o tenente- coronel da FAB Alexandre Gomes da Silva foi exonerado da Diretoria de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (26) Governo Federal/Reprodução

A secretaria municipal de Educação do Rio de Janeiro exonerou na terça-feira (25), a direção da escola municipal Cívico-Militar Carioca General Abreu, situada no bairro do Rocha (zona norte), por desrespeito ao protocolo sanitário e conduta incompatível com o ambiente escolar Reprodução/Sepe

A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) projeta um corte de até R$ 76 milhões em seu orçamento, após a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Congresso Nacional. Além disso, o veto de R$ 2,7 bilhões ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao orçamento do MEC (Ministério da Educação), bem como contingenciamento de mais de R$ 1 bilhão no valor destinado à pasta comprometem, ainda mais, o funcionamento da instituição de ensino Divulgação / PBH / Foca Lisboa

A reitora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Denise Pires de Carvalho, informou que a instituição não deve voltar às aulas presenciais neste ano de 2021 devido a falta de recursos financeiros Raphael Pizzino (Coordcom/UFRJ)

Estudantes interessados em pedir isenção da taxa do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) devem fazer a solicitação até o dia 15 de junho exclusivamente pela internet. O resultado será divulgado no dia 30 de julho. A Unicamp anunciou que as inscrições abrem no dia 2 de agosto e serão encerradas no dia 8 de setembro Thomaz Marostegan/Unicamp

No último fim de semana, o vulcão Nyiragongo entrou em erupção no leste da República Democrática do Congo. Os fortes fluxos de lava ameaçaram a cidade de Goma e pelo menos 30 pessoas morreram em consequência dos tremores e da emissão de gases tóxicos. Na sexta, a ameaça de uma nova erupção fez com que pelo menos 400 mil pessoas tivessem de deixar suas casas Hugh Kinsella-Cunningham / EFE - EPA - 22.5.2021

A Alemanha reconheceu publicamente, na sexta-feira, que suas ações no período em que a Namíbia foi uma de suas colônias coincidem com as definições atuais de genocídio. Ao menos 60 mil pessoas da etnia herero e quase 10 mil namas foram assassinados entre 1904 e 1908 durante revoltas contra os colonizadores alemães. Na véspera, o governo da França também reconheceu que o país teve responsabilidades no genocídio de Ruanda, mas que "não foi cúmplice" da violência Tobias SCHWARZ/POOL/AFP - 28.5.2021

Entre a noite de terça e madrugada de quarta-feira (26), a chamada superlua de sangue pôde ser visto em quase todo o planeta. O fenômeno, que ocorre quando a Lua cheia está mais próxima da Terra, foi acompanhado de um eclipse lunar que teve a visibilidade restrita ao outro lado do mundo, na Austrália e partes da Ásia Ognen Teofilovski / Reuters - 25.5.2021