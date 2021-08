Disparada da inflação e 3ª dose da vacina anticovid marcam a semana

Puxada pela alta nos custos com energia elétrica, a prévia da inflação oficial acelerou para 0,89% em agosto, a maior variação para o mês desde 2002, quando o índice ficou em 1%. Outro destaque foi o anúncio da terceira dose da vacina contra a covid-19 no país, que começará em pessoas imunossuprimidas e maiores de 80 anos a partir de 15 de setembro. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir JOSÉ CARLOS DAVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-26/07/2021

O Brasil é habitado por mais de 213,3 milhões de pessoas, segundo estimativa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados, que apontam para um crescimento de 0,74% no número de habitantes, colocam os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro como os mais populosos do país. Roraima, por sua vez, tem o menor volume populacional

Edson Lopes Jr./R7 - 12.04.2021

Cerca de 70% dos idosos elegíveis para a dose de reforço, pessoas que foram vacinados com as duas doses há mais de seis meses, receberam CoronaVac e outros 30% tomaram AstraZeneca. Na última sexta-feira (27), foi divulgado um estudo feito por pesquisadores da Universidade Médica de Chongqing, na China, apontando que o imunizante produzido pelo Instituto Butantan é capaz de dobrar a quantidade de anticorpos neutralizantes e multiplicar em 4,4 vezes o nível de imunoglobulina IgG nas pessoas que já tiveram a covid-19 REUTERS/Caroline Chia

Imunidade contra covid-19 cai seis meses após vacinação, aponta estudo britânico na última quarta-feira (25). Um mês após a segunda dose, a eficácia da vacina Pfizer é de 88%, uma proteção contra possíveis infecções que cai para 74% entre cinco e seis meses após a injeção, de acordo com a última análise do estudo Zoe Covid André Coelho/EFE - 18.08.2021

Após sete meses de campanha de vacinação contra a covid-19, o Brasil atingiu a marca de 60% da população vacinada com pelo menos uma dose. Mais de 127 milhões de pessoas receberam o primeiro imunizante e quase 28% apresentam esquema vacinal completo

Reprodução/Secretaria Estadual de Saúde RJ

Na última quinta-feira (26), a farmacêutica Pfizer/BioNTech anunciou um acordo com brasileira Eurofarma e vai produzir a vacina contra a covid-19 no Brasil, a partir de 2022. A expectativa é a fabricação de mais de 100 milhões de doses, que serão entregues para América Latina ERIK S. MENOR/EFE/EPA

Novamente guiada pelo preço das contas de luz, a prévia da inflação saltou 0,89% em agosto, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se da maior alta de preços para o mês desde 2002 Paulo Whitaker/Reuters-6/2/2014

A arrecadação do governo com impostos e tributos somou R$ 171,3 bilhões em julho, segundo dados da Receita Federal. O volume é 35,47% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado e o maior desde 2000 Pilar Olivares/Reuters - 8.7.2019

O STF (Supremo Tribunal Federal) avaliou que lei que instituiu a independência do BC (Banco Central) é constitucional. A decisão foi tomada com o voto de oito dos 10 ministros da Corte

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Reunião governadores

A avó das três crianças que morreram no incêndio em um galpão industrial em Barueri, na Grande São Paulo, disse à Record TV que a família está em choque com a tragédia. Os corpos das três crianças e da mãe dela, que também morreu no incêndio, estão no Instituto Médico Legal e serão sepultados nesta quinta-feira (27). “Foi um golpe para mim”, disse Janice, avó das crianças Reprodução/Record TV

O Corpo de Bombeiros localizou três mortos carbonizados, sendo uma mulher e duas crianças, e segue procurando por um outro menino no incêndio que iniciou na manhã desta quinta-feira (26), em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. As informações são da Record TV

Reprodução/Record TV

Uma criança de dois anos e meio morreu após ficar cerca de três horas presa dentro do carro em Bauru, no interior de São Paulo, no dia em que a cidade registrou a maior temperatura dos últimos dias: 36°C

Reprodução / Record TV

“Hoje estou com minha moto com um total de multas em R$ 12 mil devido a manifestações que estamos indo para obter melhorias no nosso trabalho. Sou autônoma, tenho filhos, uma moto nova e preciso pagar”. Carolina Rodrigues descreve desta forma a situação que ela e outros entregadores vivem desde julho de 2020 – no caso dela, mais recentemente –, quando começaram os principais atos da categoria por melhores condições de trabalho Felipe Rau/Estadão Conteúdo - 01.07.2020

Nove pessoas ficaram feridas após um ônibus fretado tombar no km 23 da rodovia Anchieta, sentido litoral, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, por volta de 5h20 desta quarta-feira (25)

Reprodução / Record TV

Foram sancionadas as leis que criam as regiões metropolitanas de São José do Rio Preto e Piracicaba, nesta terça-feira (24), após aprovação unânime na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). As normas entram em vigor a partir desta quarta-feira (25), e serão publicadas no Diário Oficial



JONNY UEDA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/08/2021

Em meio ao tempo seco e altas temperaturas, 109 chamados para incêndios em mata foram registrados entre sábado (21) e esta segunda-feira (23) em toda a Grande São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO - 23.08.2021

A cobra brasileira Jararacuçu é a responsável por 90% dos envenenamentos por picadas no Brasil, de acordo com a Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz). O réptil é temido por aqui, mas os cientistas do Instituto de Química (IQ), da Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), de Araraquara, descobriram que o veneno dela é capaz de inibir a reprodução do coronavírus em até 75%. Pesquisadores estudam agora como produzir um medicamento contra a covid-19, sem que faça mal às pessoas

Professor Sávio Freire Bruno/Universidade Federal Fluminense

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a comentar a questão da inclusão de crianças com deficiência em escolas, durante participação no programa Direto ao Ponto, da rádio Jovem Pan. O ministro afirmou que não quer o "inclusivismo" dessas crianças nas escolas. Na última segunda-feira (23) e terça-feira (24) o STF (Superior Tribunal Federal) realizou uma audiência pública para ouvir especialistas, representantes do poder público e da sociedade civil sobre a Política Nacional de Educação Especial

Marcelo Camargo/Agência Brasil - 16.03.2021

O médium João de Deus foi preso novamente na cidade de Anápolis (GO). Condenado a mais de 64 anos de prisão por estupro e porte de arma, ele é acusado de novos crimes sexuais em atendimento espiritual em Abadiânia e estava em prisão domiciliar desde março Metropoles/Igo Estrela/Reuters - 16.12.2018