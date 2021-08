Recorde de medalhas, voto impresso e crise de Poderes marcam semana

A PEC do voto impresso será analisada no plenário da Câmara, como anunciado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, após primeiro parecer ter sido rejeitado em comissão. A proposta é motivo de crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luís Roberto Barros, presidente do TSE. Na Olimpíada de Tóquio, Brasil já supera o número de medalhas de 2016. Veja esses e outros assuntos destaques da semana nas fotos a seguir Najara Araujo/Câmara dos Deputados-06/08/2021

O Brasil superou o recorde de medalhas conquistadas em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Já são 21 medalhas até esta manhã de sábado, seis de ouro, quatro de prata, oito de bronze e três medalhas garantidas, mas ainda indefinidas, já que o país briga pelo primeiro lugar na final do vôlei feminino, no futebol masculino e com Beatriz Ferreira no boxe REUTERS/Carlos Barria-03/08/2021

Em meio à escalada da crise institucional entre os Poderes Executivo e Judiciário, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que levará ao plenário a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso. “Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo do que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão, inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixa-lo decidir”, afirmou

A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para analisar a obrigatoriedade do voto impresso a partir das eleições de 2022, rejeitou a proposta amplamente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Diante da situação, um novo parecer foi elaborado, aprovado e agora vai ao plenário da Câmara, conforme afirma o presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL)

O presidente Jair Bolsonaro subiu o tom das ofensas à cúpula do Judiciário nesta sexta-feira e xingou o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, de "filho da puta" durante a chegada a um almoço com empresários em Joinville, no norte de Santa Catarina. Em evento em São Paulo, Barroso afirmou ao ser questionado: "A conquista e a preservação da democracia foram as grandes causas da minha geração e é a isso que eu dedico a minha vida pública. Por isso não paro para bater boca, não me distraio com miudezas, meu universo vai bem além do cercadinho” DOUGLAS ABREU/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO 06.08.2021

Após encontro nesta sexta-feira (6) do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, na sede da Corte, em Brasília, foi divulgada nota que afirma a importância do diálogo permanente entre as duas instituições. O encontro ocorreu ao final de uma semana de tensão crescente entre ministros do Supremo e o presidente da República, Jair Bolsonaro Divulgação/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a uma solicitação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e autorizou a inclusão do presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. A determinação leva em conta os recentes ataques feitos pelo chefe do Executivo ao atual sistema de votação vigente no Brasil Divulgação/STF - 03.03.2020

A determinação do ministro Alexandre de Moraes de acatar a notícia-crime contra Bolsonaro foi alvo de críticas do presidente. Ele classificou Moraes como "a própria mentira dentro do STF", disse que o ministro “joga fora da Constituição” e afirmou que “a hora dele vai chegar”. Insatisfeito com o posicionamento de Bolsonaro, o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, cancelou a reunião que seria feita entre os presidentes dos Poderes e falou que não existe diálogo sem respeito mútuo Evaristo Sá/AFP - 24.03.2021

Todos os ex-presidentes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde a Constituição Federal de 1988 divulgaram uma carta em defesa do modelo eleitoral atual e enfatizar a segurança da urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras desde 1996. Do documento destaca que, desde então, jamais se registrou qualquer episódio de fraude nas eleições REUTERS/Rodolfo Buhrer-22/10/2018

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), autorizou nesta quarta-feira (4) o Estado a pagar indenização às famílias das nove vítimas que morreram no baile funk de Paraisópolis, na zona sul da capital, em dezembro de 2019. O valor e a data para pagamento não foram informados Reprodução/Montagem/R7

O governo de São Paulo suspendeu o início da vacinação de adolescentes contra a covid-19 após o corte no envio de imunizantes da Pfizer pelo Ministério da Saúde. A data prevista no estado seria 18 de agosto. O anúncio prejudica a aplicação da primeira dose em pessoas de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, grávidas e puérperas Reprodução/Governo do Estado de São Paulo - 30.07.2021

O homem que matou o filho, de 20 anos, após flagrá-lo dando uma festa em casa, na zona oeste de São Paulo, na última quarta-feira (4), se entregou à polícia e assumiu que os dois nunca tiveram uma boa relação. O pai responderá pelo crime de homicídio qualificado. No entanto, em entrevista para a Record TV, o delegado responsável pelo caso informou que ele poderá ter liberdade provisória, caso a defesa alegue que ele foi provocado pela vítima. Além disso, a defesa poderá apresentar também o fato dele estar passando por problemas emocionais, já que sua mãe está internada Reprodução/Record TV - 05.08.2021

Um incêndio de grande proporção atingiu um galpão de tecidos no Bom Retiro, no centro de São Paulo. As chamas se iniciaram por voltas das 12h desta quarta-feira (4)

O estado de São Paulo tem 346 cidades sem mortes por covid-19 na última semana epidemiológica. A informação foi confirmada pela secretaria de saúde estadual durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista



O filho do ex-prefeito Bruno Covas, Tomás Covas, reagiu às críticas do presidente Jair Bolsonaro feitas contra seu pai, falecido em maio. "Não é certo atacar quem não está mais aqui para se defender", escreveu, em nota divulgada pelo governador do Estado de São Paulo João Doria no Twitter na tarde desta terça-feira (3) Reprodução/Twitter/Bruno Covas

Um adolescente de 15 anos é suspeito de matar o próprio pai ao tentar defender a mãe durante uma briga do casal dentro da mansão da família em um condomínio de luxo na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (3) WAGNER SOUZA / FUTURA PRESS STADÃO CONTEÚDO - 03.08.2021

Um homem suspeito de estuprar a filha de nove anos foi preso na zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira (2).Segundo a Polícia Militar, a vítima contou ao irmão, de 13 anos, que foi violentada pelo pai no último sábado (31). Em seguida, o irmão ligou para a polícia Reprodução/Google Street View

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) para as vagas de 2022. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro pela página da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares). Thomas Marostegan/Divulgação Unicamp

O MEC (Ministério da Educação) divulgou na terça-feira (3) o resultado da segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) para o segundo semestre de 2021. Os estudantes selecionados para receber a bolsa de estudos precisam comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição Erika Inoue/MyPhoto Press/Folhapress - 13.5.21

O MEC (MInistério da Educação) divulgou a lista dos pré-selecionados no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) na última terça-feira (3). Os estudantes tiveram até sexta-feira (6) para complementar as informações exigidas pelas instituições de ensino. Para este segundo semestre foram ofertadas 69 mil vagas Portal Correio

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) abriu as inscrições para processo seletivo na terça-feira (3) e encerrou às 23h59 de sexta-feira (6). O sistema oferece vagas em universidades públicas de todo o país e os interessados em participar precisam ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e não ter zerado na redação Tomaz Silva/Agência Brasil

O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) informou na última terça-feira (3) que a plataforma Lattes está parcialmente no ar. Pesquisadores de todo o país ficaram preocupados nos últimos dias após o apagão no sistema, sem ter acesso às informações acadêmicas e de pesquisas. Ainda não é possível fazer atualizações no currículo Lattes, mas é possível acessar e imprimir Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou, com 286 votos favoráveis e 173 contrários, o Projeto de Lei que permite a desestatização dos Correios. O texto, que segue agora para a análise do Senado Federal, prevê a autorização para que empresas privadas explorem os serviços postais. A expectativa do governo é que a privatização ocorra já em 2022 Fernando Frazão/Agência Brasil

O BC (Banco Central) decidiu elevar a taxa básica de juros da economia brasileira em 1 ponto percentual. Com o quarto aumento consecutivo, a Selic alcança o patamar de 5,25% ao ano ao menos pelos próximos 45 dias, quando o Copom (Comitê de Política Monetária) volta a se reunir Adriano Machado/Reuters - 20.03.2020

O percentual de famílias que endividadas no Brasil bateu um novo recorde histórico e alcançou 71,4% dos lares em julho, de acordo com dados divulgados pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) wayhomestudio / freepik - 27.07.2021

A corredora bielorrussa Krystsina Timonoskaya se tornou uma das atletas mais conhecidas dos Jogos de Tóquio, mas não por seu desempenho. Após criticar dirigentes que a inscreveram num revezamento, ela foi levada para o aeroporto para voltar à força a Belarus, considerado a última ditadura da Europa. Ela pediu ajuda da polícia e conseguiu escapar da extradição. Dias depois, recebeu visto humanitário e se mudou para Varsóvia, capital da Polônia Aleksandra Szmigiel / Reuters - 30.7.2021

Na quarta-feira, o Líbano relembrou um ano do maior acidente de sua história, a explosão de milhares de toneladas de nitrato de amônia que estavam armazenadas em condições precárias no porto de Beirute, capital do país. As 214 vítimas da tragédia foram relembradas e protestos na cidade foram marcados para cobrar punições para os responsáveis EFE/EPA/Wael Hamzeh - 07.08.2020

Na sexta, 17 jornalistas de 7 países diferentes protocolaram uma denúncia conjunta junto à ONG Repórteres Sem Fronteiras, para pedir apuração do escândalo envolvendo o software de espionagem Pegasus, da empresa israelense NSO. Os profissionais do Azerbaijão, México, Índia, Espanha, Hungria, Marrocos e Togo temem terem sido monitorados por seus governos com uso indevido do programa JOEL SAGET / AFP

Uma empresa de segurança digital detectou mais de 5 mil sites fraudulentos que usavam informações relacionadas à pandemia para atrair vítimas, para roubar logins de plataformas online e dados bancários. Entre os esquemas mais comuns estão ofertas falsas de produtos como máscaras de proteção e testes de covid com desconto. Recentemente, os golpistas criaram anúncios falsos oferecendo certificados de vacinação e QR Code maliciosos para o pagamento em restaurantes e para entrar em eventos públicos. Kacper Pemper / Reuters - Arquivo

Após um voo inaugural bem-sucedido no mês passado, a Virgin Galactic, do bilionário Richard Branson, anunciou que começou a venda de ingressos para novas viagens espaciais na última quinta-feira. Os lugares custam a partir de 450 mil dólares por assento, cerca de R$ 2,3 milhões Virgin Galactic/Handout via REUTERS - 11.7.2021