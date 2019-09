Governador Witzel participa de desfile da Independência no Rio Governador passou em carro blindado do Exército e foi aplaudido ao acenar para as pessoas que acompanham o evento nas arquibancadas Desfile de 7 de setembro

Cerimônia de abertura do desfile cívico militar no Rio de Janeiro THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

A cerimônia de abertura do desfile cívico-militar no Rio de Janeiro começou às 9h10 e, segundo estimativas do CML (Comando Militar do Leste), cerca de 5,2 mil pessoas entre militares e representantes de instituições civis passarão pela pista da Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade.

O governador do Rio, Wilson Witzel, passou em carro blindado do Exército e foi aplaudido ao acenar para as pessoas que acompanham o evento nas arquibancadas. Não há estimativa oficial de público, mas as arquibancadas e a pista junto às grades estão lotadas.

O tradicional Fogo Simbólico da Pátria foi carregado pelo atleta militar Felipe Almeida Wu (terceiro sargento do Exército), medalha de ouro na modalidade pistola de ar 10 metros, nos Jogos Militares de 2015 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Ele passou o fogo simbólico para o presidente da Liga de Defesa Nacional, Pedro Ernesto que acendeu a pira olímpica.

O Hino da Independência foi entoado pelo Coro do Colégio Militar do Rio de Janeiro.

O início oficial do desfile foi às 9h30, depois de o general Willian Jorge Abraão, da primeira divisão do Exército e comandante oficial do desfile, pedir permissão para a passagem dos desfilantes. Em seguida, 21 motociclistas das Forças Armadas passaram pela avenida. Além do governador do Rio e do comandante do Comando Militar do Leste, general Júlio César de Arruda, outras autoridades participam da cerimônia.