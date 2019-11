Governo investirá R$ 300 mi para levar internet a escolas públicas

Programa vai disponibilizar rede wi-fi para comunidades Hippopx

O governo federal anuncia nesta terça-feira (19) a ampliação do Programa Educação Conectada nas Escolas. Com investimento de R$ 300 milhões, o projeto pretende levar internet para todas as escolas públicas onde é possível contratar o serviço até março do ano que vem.

Até então, a meta do Planalto era atingir pouco mais da metade (56%) das escolas até o ano que vem. No início deste ano, apenas cerca de 20% das escolas tinham acesso à internet.

O programa também vai ser disponibilizada rede wi-fi para as comunidades vizinhas aos colégios, que também poderão usar a conexão à rede de computadores.