Governo nomeia 6º presidente da Funarte na gestão Bolsonaro

A- A+

Governo já alterou comando da Funarte 6 vezes Reprodução/YouTube

O governo oficializou nesta terça-feira (20) a nomeação do atual assessor jurídico da vice-presidência Tamoio Athayde Marcondes para assumir a presidência da Funarte (Fundação Nacional de Artes).

Com a publicação, Athayde fica dispensado do cargo na vice-presidência para se tornar o sexto nome a ocupar o cargo de comandante da Funarte no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Antes de ser deslocado para a vice-presidência, Athayde ocupou, entre junho de 2018 e janeiro de 2019, a função de procurador federal na Funarte, órgão criado durante a Ditadura Militar para o fomento à cultura nas áreas de música, teatro, artes visuais, dança literatura e circo.

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, justificou a decisão de demissão do último ocupante do cargo, o coronel da reserva Lamartine Barbosa Holanda, a um processo de “reestruturação”.

“Hoje chegamos à conclusão da necessidade de reestruturação da Funarte e iniciamos os trabalhos para que todos tenham acesso às políticas culturais de forma clara, rápida e objetiva”, afirmou Frias ao dizer que a ação é o primeiro passo para “mudanças necessárias em busca da popularização da cultura”.