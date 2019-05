Do R7

José Dirceu deve se entregar à PF até as 16h desta sexta Ex-ministro deve se entregar na Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, mesmo local onde está preso o ex-presidente Lula José Dirceu

Dirceu foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pela Lava Jato Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress - 10/12/2018

O ex-ministro José Dirceu precisa se apresentar à Justiça até as 16h desta sexta-feira (17) por determinação do juiz federal Luiz Antonio Bonat. Dirceu deve se entregar na Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, mesmo local onde está preso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dirceu foi condenado a cumprir a pena de 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A decisão foi emitida poucas horas após a Quarta Seção do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negar um recurso no qual Dirceu buscava reverter sua segunda condenação na Lava Jato.

"Expeça-se, conforme determinado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mandado de prisão em face de José Dirceu de Oliveira e Silva, para início do cumprimento provisório da pena, e encaminhe-se à autoridade policial para cumprimento", determinou Bonat.

De acordo com o magistrado, os detalhes da rendição de Dirceu "devem ser acertados com a autoridade policial responsável pelo cumprimento do mandado de prisão".

Na ação em questão, Dirceu foi condenado a pena de 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.