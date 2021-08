Jovens arrecadam e distribuem 10,4 mil agasalhos a moradores de rua No mês de julho, a campanha beneficiou 3,8 mil pessoas nas localidades mais atingidas pelo frio do inverno rigoroso Mobilização de universitários arrecada e distribui 10,4 mil agasalhos a moradores de rua

Foram doados 212 cobertores na ação da Força Jovem Universal Divulgação

Universitários que participam do programa social Força Jovem Universal (FJU) arrecadaram 10,4 mil agasalhos, entregues a moradores de rua de alguns dos estados mais afetados pelo frio rigoroso deste inverno. Assim, durante o mês de julho, a campanha “Frio nota 0, tire 10! Doe um agasalho” mobilizou jovens dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e do Distrito Federal.

Os voluntários pertencem ao projeto FJU Universitários (FJUni), que tem por objetivo incentivar os jovens no âmbito profissional e social, através de ações, eventos e grupos de estudo. O projeto também estimula as iniciativas de cidadania em prol dos desfavorecidos.

Luke Castro, responsável pelo FJUni, explica que além dos 10 mil agasalhos, a campanha também doou 212 cobertores e beneficiou 3,8 mil pessoas. “As temperaturas de alguns lugares ainda continuam baixas e, por isso, nós unimos forças para poder ajudar essas pessoas com agasalhos, calças de moletom, meias, luvas e toucas. Em algumas localidades, nós também oferecemos café e comida para os moradores de rua”, relata. Cada beneficiado recebeu mais de uma peça de roupa. Todos os protocolos sanitários foram observados pelos voluntários.

Voluntários destacam o impacto positivo dos moradores de rua ao receberem atenção Divulgação

“Participei da ação ‘Frio Nota 0!’ aqui na região de Mauá (SP). Foi muito especial. Conversando com os moradores de rua, pudemos perceber que, muito mais do que simplesmente uma marmita ou um agasalho que oferecemos, eles se sentem especiais quando damos atenção. Quando paramos para ouvir seus desabafos, suas frustrações e sua história. Cada um tem um porquê de estar naquela situação”, lembra a voluntária do FJUni Kiara Lorraine Cordeiro Stefani.

Além dos desabrigados, a campanha também alcançou famílias carentes que não tinham meios para enfrentar o frio intenso.

Mantida pela Igreja Universal do Reino de Deus, a FJU tem por objetivo ajudar jovens e adolescentes sem perspectiva de vida. O programa social está presente em países das Américas, da Europa, da África, da Oceania e da Ásia, promovendo atividades culturais, cursos, campanhas de doação de sangue, ações de solidariedade, visitas a hospitais, asilos e orfanatos.