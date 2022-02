Juiz marca audiência no Carnaval, e avisa: 'Se ninguém comparecer, não vou ficar chateado' Magistrado de Araguaína, no Tocantins, afirma que nunca trabalhou na data, mas a usou neste ano porque vem sendo cobrado para acelerar os processos do tribunal

Audiência será rápida e nem precisa de traje formal, diz juiz para convencer advogado Pixabay

Um juiz do Trabalho de Tocantins usou o humor para justificar uma audiência em plena Quarta-Feira de Cinzas, no dia 2 de março. De acordo com o magistrado, por estar sendo muito pressionado para acelerar os processos em suas mãos, ele se viu obrigado a marcar no último dia de Carnaval uma tentativa de conciliação entre uma loja de ferragens e seu antigo funcionário. Mas deixou claro que entende "se ninguém comparecer" na data.

Ao advogado Wilson Gonçalves Pereira Junior, de uma das partes, o juiz Fernando Gonçalves Fontes Lima, em despacho de 17 de fevereiro, sugeriu: "Converse antes com seu cliente, explique sobre a possibilidade de acordo. Na euforia no Carnaval, quem sabe, ele se anima e resolve logo o processo."

Fontes Lima pediu ainda ao advogado que faça força para ir ao tribunal, até porque a sessão será rápida e ele nem precisará ir muito arrumado.

"Se puder, peça a algum colega para comparecer em seu lugar. Se puder, e não atrapalhar demais seu momento, apareça na audiência, que não deve demorar nem dez minutos, sem a preocupação dos trajes formais."

Ele ainda brinca com o advogado, caso ele tenha que faltar no dia. "Não me mate de inveja: nada de aparecer na beira da praia ou em cima de uma lancha", disse, provavelmente em referência a fotos em redes sociais que o defensor acabe postando.

O juiz, substituto na 2ª Vara do Trabalho de Araguaína (TO), termina o despacho desejando bom descanso com a família e dando parabéns ao sogro do advogado.

Apesar do apelo divertido, o juiz reconhece que é bem possível que acabe ficando sozinho na data. "Se ninguém comparecer, não vou ficar chateado e não haverá nenhuma consequência processual, apenas terá início seu prazo para apresentação de defesa."

Veja o despacho na íntegra

Dr. Wilson,

Tenho sido muito compreensivo quando há requerimentos para alteração da data da audiência. Mas também tenho sido muito cobrado pelos seus colegas da advocacia pela demora nos processos. Muito mesmo. Todo dia tem petição pedindo para incluir processos em pauta, por entenderem que está demorando muito a primeira audiência — mesmo que isso não represente nem quatro ou cinco meses, com um recesso no meio. Quase todo dia, nas audiências, me perguntam sobre as pautas.

Foi por isso que me vi obrigado a fazer uma pauta na quarta-feira de cinzas, dia no qual eu nunca fiz audiências.

É uma audiência para tentativa de conciliação. Converse antes com seu cliente, explique sobre a possibilidade de acordo. Na euforia do Carnaval, quem sabe, ele se anima e já resolve logo o processo.

Se puder, peça a algum colega para comparecer em seu lugar. Se puder, e não atrapalhar demais seu momento, apareça na audiência, que não deve demorar nem 10 min, sem a preocupação dos trajes formais. Mas não me mate de inveja: nada de aparecer na beira da praia ou em cima de uma lancha.

Se ninguém comparecer, não vou ficar chateado e não haverá nenhuma consequência processual, apenas terá início seu prazo para apresentação de defesa.

Fica mantida a audiência, cujo despacho com a designação em breve será publicado

Boa viagem, curta o descanso com a família e mande meus parabéns para o sogro.

Araguaína/TO, 17 de fevereiro de 2022.

FERNANDO GONCALVES FONTES LIMA

Juiz do Trabalho Substituto