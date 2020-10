Justiça adia para novembro análise de possível afastamento de Salles

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Adriano Machado/ REUTERS 22.10.2020

A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu nesta terça-feira (27) a análise sobre a competência do órgão para julgar o pedido de afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. O julgamento estava marcado para as 14h e seria feito pela 3ª Turma do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), mas agora foi remarcado para o dia 3 de novembro.

O pedido de afastamento do ministro foi solicitado pelo MPF (Ministério Público Federal) – o órgão afirma que Salles estaria promovendo um desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental. O relator do caso é o desembargador Ney Bello.

Salles nega as acusações. "A ação de um grupo de procuradores traz posições com evidente viés político-ideológico em clara tentativa de interferir em políticas públicas do Governo Federal", já afirmou o ministro por meio de nota.