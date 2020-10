Laboratório goiano analisa 258 pacotes com sementes misteriosas 

Brasileiros recebem sementes que não pediram Pixabay

O Ministério do Meio Ambiente anunciou nesta terça-feira (6) que 258 pacotes das sementes misterioras que estão chegando às casas de brasileiros foram enviados para análise em um laboratório referência que fica em Goiânia, capital de Goiás.

Da análise feita até o momento pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiânia foram encontrados 25 embalagens com fungos, 1 pacote com ácaro, 2 com bactérias e 4 com possíveis plantas daninhas que não existem no Brasil.

A análise continua e pode levar até um mês pra ser concluída.

De acordo com o ministério, as sementes estão vindo de quatro países, entre os quais a China. Elas são entregues pelos Correios nas residências e os moradores garantem que nunca fizeram essa compra.

O ministério pede para as pessoas que receberem produtos similares não plantarem-nos de forma alguma, porque essas sementes podem representar risco à agricultura e à saúde pública.