Mais de 5 mil crianças esperam a chance de ser adotadas no Brasil

Mais de 5 mil crianças esperam uma nova famíia Pixabay

No dia dedicado a elas, mais de cinco mil crianças brasileiras aguardam famílias para serem adotadas. Os números são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

De acordo com o órgão, mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento em mais 4.533 unidades em todo o país. Deste total, 5.154 mil estão aptas a serem adotadas.

Processo de adoção de menores é acelerado durante pandemia

Em seu site, o CNJ explica que uma criança ou adolescente podem ir para o acolhimento institucional ao se detectar que estão sob risco ou são vítimas de negligência, abandono, maus-tratos e outras violações de direitos.

A medida tem caráter temporário, até o retorno da acolhida, por adoção ou reintegração familiar, considerando sempre o interesse da criança e do adolescente.

Para o presidente da Abraminj (Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude), desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), José Antônio Daltoé Cezar, o Poder Judiciário tem implementado uma visão integral no acolhimento. “Temos observado um grande esforço judicial, desde audiências on-line até a busca por capacitação dos agentes de direito, para que a criança tenha seus direitos como indivíduo respeitados."