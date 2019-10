Do R7, com informações da Agência EFE

Militares interrogam sargento preso com cocaína na Espanha O militar brasileiro foi preso pela Guarda Civil espanhola com 39 quilos de cocaína dentro de uma mala que estava no avião presidencial reserva Militares brasileiros interrogam sargento preso com cocaína na Espanha

Droga foi apreendida após militar desembarcar de avião presidencial reserva Divulgação/Guarda Civil da Espanha

O sargento da FAB (Força Aérea Brasileira) Manoel Silva Rodrigues, preso desde o dia 26 de julho em Sevilha, na Espanha, acusado de tráfico de drogas, recebeu há alguns dias a visita de uma comitiva de militares brasileiros que viajaram ao país europeu para interrogá-lo sobre o caso.

Homem esta preso na Espanha Reprodução

De acordo com informações do jornal "Diario de Sevilla" e confirmadas por fontes ligadas ao caso, os militares brasileiros foram à Promotoria de Cooperação Internacional, em Sevilha, para interrogar o acusado, preso preventivamente, e descobrir, entre outros detalhes, se ele já havia cometido algum crime anteriormente.

No entanto, o sargento não quis depor e apenas defendeu as pessoas que o acompanhavam no momento em que ele foi detido, alegando que nenhuma delas teve envolvimento com o caso.

O militar brasileiro foi preso pela Guarda Civil espanhola com 39 quilos de cocaína dentro de uma mala quando acompanhava uma comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajava para o Japão, onde participaria da cúpula do G20.