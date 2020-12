Do R7

Mobilidade Urbana é tema do Estúdio News deste sábado (05) Especialistas discutem formas de mobilidade sustentável para melhorar a qualidade de vida Mobilidade urbana em discussão

Especialistas afirmam que a mobilidade urbana sustentável pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem a rotina estressante do dia a dia e a correria das grandes cidades. O contato com a natureza e até mesmo com outras pessoas são alguns dos pontos positivos.

No Brasil, o comércio das bikes foi impulsionado pela pandemia e muitas pessoas aderiram a esta forma alternativa como meio de locomoção. O Estúdio News deste sábado (05) recebe Marcel Martin, coordenador do portfólio de Transportes no ICS e coordenador executivo da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica e Rafael Papa, fundador da Semexe.

Marcel Martin, Gustavo Toledo, Rafael Papa: mobilidade e qualidade de vida Divulgação

De acordo com Marcel Martin, é preciso equalizar os espaços destinados a carros, bicicletas e pedestres, e o investimento em mobilidade urbana ainda é uma solução cara no país.

“Os governos europeus entenderam que a grande forma de mitigar os impactos de mudança climática, melhorar a qualidade do ar e desenvolver a indústria do futuro seria investir em uma indústria de mobilidade elétrica, o que ainda não está acontecendo aqui".

O crescimento na venda de bicicletas mostra que o interesse da população nesse tipo de mobilidade aumentou mas, segundo Rafael Papa, ainda há muito o que fazer, pois somente a prática leva à perfeição.

“Precisa um pouco de incentivo e infraestrutura para que todos possam comprar a bicicleta. Ter locais onde se possa pedalar tranquilo e seguro, sem medo, acho que então conseguiremos caminhar bastante e aumentar o número de pessoas mudando o modal de transporte, normalmente".

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.