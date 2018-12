Morre o advogado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas

Advogado e ex-deputado Sigmaringa Seixas Beto Barata/Estadão Conteúdo - 11.02.2015

O ex-deputado federal pelo PT e advogado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, morreu nesta terça-feira (25), aos 74 anos. O petista combatia um câncer e, recentemente, fez um transplante de medula no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

No Twitter, a presidente nacional do partido e senadora (PT-PR), Gleisi Hoffmann, lamentou o ocorrido. "Com tristeza imensa acabei de saber da morte de nosso grande e querido companheiro Sigmaringa Seixas. Lutador incansável pela justiça e pela democracia em nosso País", afirmou Gleisi. "Solidariedade à família e amigos", acrescentou.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), também usou sua conta no Twitter para comentar que recebeu a notícia do falecimento de Sigmaringa com pesar. "Democrata, sempre investiu no diálogo para buscar soluções para o Brasil. Brasília está de luto", disse na publicação.

