Mulher doa mais de 7.500 máscaras de oxigênio para pets nos EUA

Do R7

Debra e Emma estão juntas desde 2017 Reprodução/Facebook Debra Jo Chiapuzio

O Corpo de Bombeiros de San Diego, Califórnia, nos EUA, recebeu a doação de 7.500 máscaras de oxigênio específica para ajudar no socorro de animais.

Os equipamentos foram doadas por Debra Jo Chiapuzio, presidente da Fundação Emma Zen e são essenciais para ajudar nos primeiro socorros dos bichos resgatados nos incêndios que destroem as florestas do estado.

Também podem ajudar no salvamento de vítimas de acidentes domésticos

As máscaras são específicas para animais, já que as usadas em humanos não cabem adequadamente no focinho dos bichos.

O nome da ong é uma homenagem à sua cadela Emma Zen que foi resgatada aos 4 meses em um incêndio da Califórnia. Hoje Emma tem 13 anos.

A instituição sem fins lucrativos trabalha com a segurança dos animais e levanta fundos para adquirir máscaras de oxigênio próprias para bichos domésticos, que depois são doadas a bombeiros de várias partes do país.

Debra já doou mais de 7.500 máscaras de oxigênio para animais Reprodução/Facebook Debra Jo Chiapuzio

"Eu saio em férias, viajo para vários estados e sempre que vejo um corpo de bombeiros eu doo os kits e ofereço o treinamento”, disse Debra ao TODAY.

Máscaras podem ser usadas por cães, gatos, hamsters, porcos e outros bichos Reprodução/Facebook Debra Jo Chiapuzio

As máscaras salvaram principalmente cães e gatos, mas também foram usadas em porquinhos-da-índia , hamsters, porcos de estimação e uma iguana.