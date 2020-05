Do R7

Neto de deputado invade sessão virtual da Câmara. Assista "Para animar esse ambiente pesado que vive a política", disse Maia ao perceber a presença do garoto em busca de uma folha de papel sessão virtual

João Miguel invadiu sessão virtual da Câmara Reprodução/YouTube

O neto do deputado federal Ênio Verri (PT-PR) invadiu a sessão virtual da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (28) em busca de uma folha de papel e chamou a atenção do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Constrangido com a presença do garoto, Verri pediu "um milhão de desculpas pela informalidade" a Maia e a todos os que estavam assistindo à transmissão.

O presidente da Câmara, no entanto, perguntou o nome do garoto e pediu para conversar com ele. "Dá um tchau para a gente, João Miguel, para animar esse ambiente pesado que vive a política hoje em dia", pediu Maia.

Há dois meses, a Câmara e o Senado Federal realizam sessões remotas para evitar contato por causa da pandemia do novo coronavírus.