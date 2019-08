Países europeus têm interesse em criar dificuldade ao Brasil, diz Onyx

Plínio Aguiar, do R7

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira (22) que os países europeus têm interesse em criar dificuldades para com o Brasil porque, segundo ele, querem impor barreiras ao crescimento brasileiro e por princípios capitalistas.

“Os europeus usam a questão do meio ambiente por duas razões. A primeira para confrontar os princípios capitalistas, porque desde que caiu o muro de Berlim e desde que a União Soviética fracassou, uma das vertentes para qual a esquerda europeia migrou foi a questão do meio ambiente. E a outra é para estabelecer barreiras ao crescimento e ao comércio do Brasil de bens e serviços", disse em evento na capital paulista.

Lorenzoni afirmou que o Brasil é “um país que cuida e muito bem do meio ambiente” e que “não precisa de lição de ninguém”. O ministro acredita que há desmatamento, mas que os órgãos responsáveis, como Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e PF (Polícia Federal), estão cumprindo seu papel, assim como "(Jair) Bolsonaro está defendendo o país".

Essa não seria a primeira vez que os europeus praticam essa política para com o Brasil. “Nos anos 80, 90 e 2000, a febre aftosa foi usada como mecanismo de proteção para o mundo para evitar exportação de carne e grãos brasileiros, mas isso acabou porque a doença está sendo controlada”, argumentou. “Então, se busca outra alternativa. Só no vinho, os europeus gastam 1,4 bilhão de euros por ano para dar sustentação a produção europeia”, acrescentou.

O ministro disse, ainda, que os países europeus possuem interesse em criar dificuldades porque o país é “grande competidor em commodities, em bens mineiras e é o último grande repositório de biodiversidade da humanidade”.