Pastor que vive em Beirute diz que parte interna da igreja não foi atingida pela explosão

Explosões destruíram grande parte da cidade de Beirute, capital do Líbano, na manhã de 04 de agosto. Agências internacionais informam que há, pelo menos, cem mortes confirmadas, quatro mil feridos e inúmeros desaparecidos.

Conforme divulgou o jornal inglês The Guardian, a maior probabilidade é que as explosões tenham se originado a partir de um incêndio em um armazém. Esse armazém seria depósito de explosivos e fogos de artifício. Também há a informação de que o incêndio tenha acontecido em um navio com fogos de artifício, e não em um armazém. Ainda não há confirmação sobre o local exato.

O ministro libanês do Interior e dos Municípios, declarou à MTV local que, provavelmente, o incêndio foi causado com “enormes quantidades de nitrato de amônio”. Ainda não há informações sobre como o fogo teve início.

Esse incêndio deu origem a, pelo menos, duas explosões, que abalaram toda a cidade. O aeroporto local, por exemplo, localizado a dez quilômetros de distância, ficou bastante prejudicado. Por toda a cidade prédios, ruas e carros foram destruídos.

Ao The Guardian, um médico do hospital local (localizado a dois quilômetros do local da explosão), afirmou que “estão trazendo pessoas para o hospital, mas não podemos tratá-las. As pessoas estão ficando na rua. O hospital está destruído, o pronto-socorro está destruído”.

Confira o vídeo com os estragos causados pela explosão:

A Universal está presente em Beirute desde 2018. De acordo com o Pastor Steves Bravo, responsável pela Evangelização na região, a igreja só foi afetada na parte de fora, porém internamente nada aconteceu (foto abaixo). Também não há informações de membros da igreja feridos.

“Não sabemos o que foi. A cidade está todinha de pernas para o ar”, conta o Pastor. “Aqui em casa, com o poder do Espírito Santo, não aconteceu nada [...] Dentro da igreja está tudo direitinho, tudo certinho, graças a Deus”.

O Pastor ainda informou que “a igreja está prestando auxílio emocional e psicológico para as pessoas”.