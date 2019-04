PF combate fraudes de mais de R$ 1 bi em fábrica de cigarros Grupo investigado abria as indústrias em nome de laranjas e enriquecia com os impostos sonegados e dinheiro lavado

Grupo fazia fraudes a partir de fábricas de cigarros Pixabay

A Polícia Federal iniciou, na manhã desta terça-feira (16), uma operação para combater fraudes de mais de R$ 1 bilhão. O grupo investigado abria fábricas de cigarros em nome de laranjas e enriquecia com os impostos sonegados e dinheiro lavado.

A Operação Grandes Rios cumpre 21 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco.

De acordo com o MPF (Ministério Público Federal) do Rio Grande do Norte, a ação do grupo gerava uma concorrência desleal com as demais empresas que atuam no setor e a sonegação de impostos, um forte impacto negativo na economia.

*Estagiária do R7, com supervisão de Ingrid Alfaya