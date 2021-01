PF faz operação contra garimpo ilegal em reserva indígena

A- A+

Tribo Yanomami. PF faz operação em Roraima contra garimpo ilegal Acervo Funai/FPEYY

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (29) uma operação contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, localizada em Roraima, na fronteira com a Venezuela.

São cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Boa Vista/RR, Alto Alegre e Campo Grande/MS, expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Roraima após manifestação favorável do Ministério Público Federal.

Análise de imagens de satélite indicam a presença de ao menos 20 pistas de pouso ilegais no interior da Terra Indígena Yanomami, as quais viabilizariam a expansão da atividade mineradora irregular na região. Foi constatada a ação de pilotos de aeronaves e helicópteros que seriam responsáveis pelo frete de pessoas e de insumos que viabilizariam a extração ilegal de minério.

Segundo o inquérito, essa expansão contribuiria para a degradação ambiental de quase 6.000 hectares verificada entre os anos de 2018 e 2020 na reserva indígena.

Além disso, o transporte e permanência de garimpeiros na região estaria relacionado com a possibilidade de infecção e morte de milhares de Yanomami, no atual momento, em razão do coronavírus. Atualmente, estima-se que haja cerca de 20 mil garimpeiros atuando no local, graças, também, à logística área ilegal de bens e pessoas.

Além dos pilotos, também são alvos das buscas suspeitos de explorarem diretamente o garimpo na região e outros crimes correlatos, como o armazenamento irregular de combustíveis.

Haquiri

O nome da operação faz alusão ao ato de suicídio "ritualístico" nipônico em razão de um suspeito com ascendência oriental ter destruído aeronaves, ao descobrir a investigação da PF.