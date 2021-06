Presidente da Record TV recebe CEO da TIM Brasil em São Paulo 

Brasil | Do R7

Wagner Martins, Pietro Labriola, Luiz Cláudio Costa e Reynaldo Figueiredo Karina Lajusticia/Record TV

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, recebeu nesta quinta-feira (24) o CEO da TIM Brasil, Pietro Labriola. Na conversa, o executivo da empresa de telecomunicações apresentou como será o futuro com o 5G, os desafios da nova tecnologia e o impacto dela para economia do país.

De origem italiana, o executivo esteve na sede da emissora, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Na ocasião, ele ainda foi entrevistado pela jornalista Janine Borba para o programa JR Business.

Participaram do encontro Alessandra Ber, Head Relações com a Imprensa TIM Brasil, Bianca Neves, diretora da agência Mass Media, Celso Teixeira, diretor de comunicação do Grupo Record, Wagner Martins, diretor geral de vendas, Karina Lajusticia, gerente de Relações Institucionais da Record TV, Reynaldo Figueiredo, gerente comercial, e Gisela Campos, coordenadora de comunicação, ambos da RecordTV Rio.

Com mais de 25 anos de experiência no setor de telecomunicações, Pietro Labriola é CEO da TIM Brasil desde abril de 2019.