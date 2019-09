Profissionais de contabilidade discutem futuro da profissão em SP

Evento ocorreu na sede do sindicato dos serviços contábeis em São Paulo 12.09.2019 - Márcio Neves/R7

Cerca de 150 profissionais de contabilidade de todo o país participaram nesta quinta-feira (12) da palestra de abertura da terceira edição do CONBCON (Congresso Online Brasileiro de Contabilidade) no auditório do Sescon ( Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis), no centro de São Paulo.

Nesta palestra de abertura, professores renomados das ciências contábeis falaram sobre os cenários para a profissão de curto e longo prazos, a influência da tecnologia, a contabilidade como instrumento para a tomada de decisão, as tendências para o ensino da contabilidade e as perspectivas de perfil do profissional de contabilidade.

“Nossa contabilidade ainda não está adequada para o ambiente digital, então temos o desafio de adequar nosso modelo para as empresas digitais”, analisou Sérgio Ludicibus, professor e autor de livros sobre da área contábil, sobre o futuro da profissão.

Já para José Marion, mestre, doutor e livre-docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), a gestão do conhecimento é fundamental no momento em que vivemos.

“A contabilidade é um sistema de informação que gera conhecimento, então todo sistema decisório vem do acúmulo de conhecimento da contabilidade e, portanto, a contabilidade tem um lugar ao sol e sem ameaça no futuro”, afirmou Marion.

Para o professor Alexandre Gonzales, "o contador deve ter uma redução drástica em atividades repetitivas decorrentes da tecnologia e uma redução na burocracia, e cada vez mais os profissionais devem estar atentos às regras contábeis que estão em transformação".

Durante o debate os palestrantes também discutiram sobre como os contadores podem ajudar também pessoas físicas, já que muitas vezes a gestão de recursos individuais podem ser analisadas de forma racional pelos profissionais e permitir uma melhor gestão do dinheiro para estas pessoas, ampliando os horizontes da contabilidade para além do mundo corporativo.

Congresso

Na próxima semana o evento vai oferecer mais de 100 palestras em que cerca de 40 mil participantes vão poder acompanhar exposições sobre boas práticas contábeis, de controladoria auditoria e perícia, legislação tributária e trabalhista, contabilidade pública e terceiro setor, inovação e tecnologia na contabilidade e também gestão e empreendedorismo no setor.

“É o maior evento contábil do país e este ano priorizamos a experiência dos participantes e por isso desenvolvemos uma plataforma própria e intuitiva com objetivo de proporcionar a estudantes e profissionais informações de qualidade”, afirmou Rogério idealizador do ConbCon e fundador do Portal Contábeis.

As palestras são online e podem ser acompanhadas pelos inscritos de qualquer lugar do país. A programação você pode acompanhar no site do organizador.