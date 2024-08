Desaparecimento no Chile: Casal Brasileiro Retorna para Casa O casal brasileiro que ficou desaparecido no Chile durante cinco dias reencontrou a família depois do resgate, no sábado 24, que... Revista Oeste|Do R7 25/08/2024 - 11h40 (Atualizado em 25/08/2024 - 11h40 ) ‌



Casal Brasileiro Encontrado no Chile

O casal brasileiro que ficou desaparecido no Chile durante cinco dias reencontrou a família depois do resgate, no sábado 24, que foi possível graças a um intenso trabalho de buscas. Equipes encontraram Eraldo Rodrigues, de 60 anos, e Aurora da Silva Rodrigues, de 59, na fronteira com a Argentina, próximo ao Passo de São Francisco.

