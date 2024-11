Enel garante que energia está quase normalizada em São Paulo Seis dias depois do temporal que provocou um apagão em São Paulo, o presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre, disse que a... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h48 ) twitter

Seis dias depois do temporal que provocou um apagão em São Paulo, o presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre, disse que a empresa normalizou a distribuição de energia para quase todas as áreas da cidade. A afirmação aconteceu durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 17. No momento, cerca de 36 mil clientes continuam sem luz na região metropolitana. Porém, segundo Lencastre, esse número está muito próximo ao da operação normal da empresa, em dias sem eventos extremos. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste "Neste momento estamos com 36 mil clientes sem energia, isso significa uma operação muito próxima da normalidade do nosso negócio", disse Lencastre. "Nós temos 8,2 milhões de clientes. Numa operação normal oscila entre esse patamar 36 ou pouco mais. Continuamos nossa força de tarefa mobilizada, atuando em campo." Ainda de acordo com o presidente da Enel, "é possível que tenham casos de clientes mais antigos, e esses são os prioritários que vamos estabelecer agora". “O que a gente tem hoje são casos registrados a partir do dia 13, mas nenhum registrado nos dias 11 e 12", acrescentou. "Pode haver casos específicos e nós vamos avaliar e, nas próximas horas, atacar com prioridade os clientes que estão mais tempo sem energia." https://www.youtube.com/watch?v=bmHDtGsCv1w Enel corrige número de clientes afetados por apagão Durante a coletiva de imprensa, o presidente da Enel fez uma correção sobre o número de clientes impactados pelo temporal de sexta-feira, que saltou de 2,1 milhões para mais de 3,1 milhões endereços. Segundo Lencastre, parte deles tiveram a energia restabelecida nas primeiras 24 horas. "Apuramos que o número de clientes interrompidos, na verdade, são 3,1 milhões de clientes, entre 19h e 23h59 do dia 11", disse. "A curva de recuperação foi melhor do que a do ano passado." Leia também: "Apagão: Enel tem 24 horas para retomar energia em São Paulo, decide Justiça" "Tivemos uma mobilização maior e mais rápida", acrescentou. "Durante as primeiras 24h tivemos uma recuperação aproximadamente de 79%. Ano passado foi de 58%." O anúncio foi realizado horas antes do término do prazo estipulado pelo Ministério das Minas e Energia e pela Justiça para que a energia fosse totalmente restabelecida na cidade. O prazo era de três dias. A Justiça de São Paulo, por meio de uma liminar, determinou que a Enel restabelecesse o serviço em 24 horas, o que levou a empresa a intensificar seus esforços. O juiz estipulou multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento. Leia também: "TCU diz que vai responsabilizar ministério e Aneel por apagão" Devido à previsão de novas tempestades neste fim de semana, Lencastre garantiu que as equipes de campo da Enel permanecerão ativas e prontas para atuar em possíveis emergências. “Nós temos chuvas novamente no fim de semana e quero dizer que não estamos desmobilizando as nossas, equipes, mesmo chegando numa situação de normalidade", disse. "Nesse momento nós continuamos em preparação para os eventos que podem chegar no fim de semana." O post Presidente da Enel diz que energia voltou à normalidade em SP; 36 mil continuam sem luz apareceu primeiro em Revista Oeste.