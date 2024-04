Previsão do tempo em São Paulo: Onda de calor e baixa umidade Até sábado 27, a umidade do ar deverá ficar abaixo dos 30% em algumas regiões do interior do Estado.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 23/04/2024 - 13h04 (Atualizado em 23/04/2024 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share