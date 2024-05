Rio Grande do Sul: Estado sofre com fortes precipitações O Estado tem sofrido com as fortes precipitações que atingem a região. O post Rio Grande do Sul tem chuva de granizo nesta quarta...

Revista Oeste| 08/05/2024 - 06h32 (Atualizado em 08/05/2024 - 06h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share