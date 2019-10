Sergipe tem a pior situação do NE com novas manchas de óleo Quase todo o litoral nordestino foi afetado pelo crime ambiental. O motivo do aparecimento das manchas ainda não foi descoberto

Óleo com textura pastos chega à praia de Aracaju Reprodução

Novas manchas de petróleo apareceram também na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Coroa do Meio, em Aracaju (SE), agora em maior quantidade e com uma nova característica, a textura é mais pastosa, aparentando ser piche.

Quase todo o litoral do Nordeste foi afetado pelo que já pode ser considerado um crime ambiental. O motivo do aparecimento das manchas ainda não foi descoberto.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) afirma que Sergipe já apresenta a pior situação do Nordeste. A preocupação é ainda maior agora com os novos aparecimentos nas praias.

O cofundador do Projeto Sou Rio Vaza Barris (@souriovazabarris), Rodrigo de Freitas, divulgou as imagens nas redes sociais, após se assustar com o que viu.

Segundo ele, o fato, talvez seja o maior desastre ambiental do Nordeste, com consequências inimagináveis. “Foi assustador perceber a grande mancha se aproximando, as autoridades precisam tomar as devidas providências”, disse Freitas.

Até semana passada, as manchas estavam concentradas apenas no litoral norte do estado. Mas agora já apareceram nas praias da capital. A praia dos Artistas, no bairro Coroa do Meio, foi tomada por camadas de petróleo cru, como identificaram a Petrobras e a Marinha.

A Administração Ambiental também encontrou as manchas na praia da Aruana e Rodovia dos Náufragos, do km 8 ao km 1. A maior preocupação dos órgãos ambientais ainda é com o litoral norte, que voltou a receber o derivado de petróleo.

Desde o início de setembro, o estado da Bahia, que ainda não tinha recebido notificações, nesta semana também foi surpreendido com o surgimento da substância na praia do Conde.