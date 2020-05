Suspeita de bomba interdita arredores de ministérios em Brasília

Perímetro foi evacuado por autoridades locais Alessandro Saturno/Record TBomba

Uma mochila abandonada com roupas nos arredores dos Ministérios da Defesa e da Educação levantou suspeitas e interditou os arredores da Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Esquadrão antibomba retirou o objeto suspeito do local Alessandro Saturno/Record TV

O objeto foi localizado por um funcionário após as manifestações desta quarta-feira (20) e levantou a suspeita de ser um artefato explosivo. O esquadrão antibomba foi acionado e retirou a mochila suspeita do local.

Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas e o trânsito na Esplanada dos Ministérios foi interditado durante toda a operação.

Um robô do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do esquadrão antibomba localizaram apenas roupas no interior da mochila. Apesar da situação, os prédios não foram evacuados.