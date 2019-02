Toffoli vai jantar com Paulo Guedes nesta segunda-feira Toffoli voltou a defender a implantação de reforma previdenciária, fiscal e tributária para o desenvolvimento do País Toffoli vai jantar com Paulo Guedes hoje

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, vai jantar na noite desta segunda-feira, 4, em Brasília com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A informação consta na agenda oficial de Toffoli, atualizada no site oficial do STF.

Segundo auxiliares de Toffoli, o encontro com Paulo Guedes é um "jantar institucional".

Nesta segunda-feira, ao participar da sessão solene do Congresso que abriu os trabalhos legislativos de 2019, Toffoli voltou a defender a celebração de um pacto nacional republicano e a implantação de reforma previdenciária, fiscal e tributária para o desenvolvimento do País.

"Uma grande nação é feita de instituições fortes. As pessoas passam; as instituições ficam. Por isso, venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três Poderes da República, que envolva reformas fundamentais, como a previdenciária e a fiscal/tributária, e compreenda, necessariamente, uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro insustentável de inadimplência", reiterou Toffoli.

Outros três ministros ouvidos reservadamente pelo Broadcast Político também acreditam que as reformas são fundamentais para a economia ser recolocada nos trilhos.

Conforme revelou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo Jair Bolsonaro vai propor idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem no Brasil, segundo minuta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) preliminar obtida pela reportagem.

