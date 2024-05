Ao vivo: acompanhe declaração de ministros sobre provas do ‘Enem dos concursos’ Certame estava marcado para o próximo domingo, mas enchentes no RS levaram governo a adiar aplicação das provas

Alto contraste

A+

A-

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, fazem pronunciamento à imprensa nesta sexta-feira (3) sobre o adiamento do Concurso Público Nacional Unificado, que estava marcado para o próximo domingo (5). O governo decidiu cancelar a aplicação das provas devido às fortes enchentes registradas nos últimos dias no Rio Grande do Sul.