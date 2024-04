Ao vivo: Fazenda detalha texto de regulamentação da Reforma Tributária

Alto contraste

Coletiva acontece nesta quinta-feira (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Representantes do Ministério da Fazenda apresentaram detalhes do projeto de regulamentação da reforma tributária em uma coletiva nesta quinta-feira (25). O PLP (Projeto de Lei Complementar), que institui o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), a CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços) e o IS (Imposto Seletivo). O texto, apelidado de Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo, contém a maioria das regras que regulamentam a EC (Emenda Constitucional) 132 promulgada em dezembro passado pelo Congresso e que promove a Reforma Tributária do consumo. Um segundo PLP, envolvendo aspectos específicos de gestão e fiscalização do IBS, será entregue ao Parlamento nos próximos dias.