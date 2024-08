Autoridades lamentam morte de Silvio Santos: ‘rei da TV brasileira’, ‘símbolo de alegria’, ‘marco da comunicação’ Ministros, deputados e governadores se manifestaram após morte aos 93 anos do apresentador e dono do SBT Brasília|Do R7 17/08/2024 - 11h05 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

“Hoje o céu está alegre”, diz SBT após morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos neste sábado (17), aos 93 anos, gerou comoção nas redes sociais. O apresentador e empresário estava internado no hospital Albert Einstein e morreu em função de uma broncopneumonia (inflamação nos pulmões) causada por infecção por H1N1. A confirmação do falecimento de um dos principais pioneiros da televisão foi feita nos perfis oficiais do SBT. Nas redes sociais, políticos, ministros e governadores lamentaram a perda do apresentador e prestaram homenagem e mensagens de conforto aos familiares, amigos e fãs.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu que a morte de Silvio deixa um “vazio na televisão brasileira” e destacou que ele foi “a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país”. “Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país. Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio”, escreveu Lula.

Sílvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país.



Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede… pic.twitter.com/yLUTS2Fnip — Lula (@LulaOficial) August 17, 2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro também prestou homenagens ao apresentador. “Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil. Meus sentimentos a familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda”, disse.

- Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós.



- Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil.



- Meus… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 17, 2024

Para o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, Silvio Santos era como se fosse da família. “Quando ligávamos a televisão ele estava sempre lá, como se fosse parte de nossas famílias. Por isso, hoje o Brasil não perdeu apenas um de seus maiores comunicadores, mas ‘alguém de casa’: de todas as casas. Com uma voz inconfundível, uma simplicidade cativante e um microfone na lapela, Silvio Santos trouxe alegria para milhões de lares brasileiros. Ao longo das décadas, pudemos testemunhar o fascínio da plateia com sua presença. Mais recentemente, ao lado de sua filha, a querida Patrícia Abravanel, percebi que, mesmo ausente durante a celebração dos 60 anos de seu programa, Silvio Santos fascinava, como uma verdadeira lenda”, disse.

‌



Quando ligávamos a televisão ele estava sempre lá, como se fosse parte de nossas famílias. Por isso, hoje o Brasil não perdeu apenas um de seus maiores comunicadores, mas “alguém de casa”: de todas as casas. Com uma voz inconfundível, uma simplicidade cativante e um microfone na… pic.twitter.com/adlp555eax — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) August 17, 2024

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), escreveu que o Brasil perdeu um dos maiores comunicadores da história da televisão. “Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste. Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros.”

O Brasil perdeu hoje um dos maiores comunicadores da história da televisão. Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste.

Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros. pic.twitter.com/PjWSd7Wj8s — Arthur Lira (@ArthurLira_) August 17, 2024

João Doria, ex-governador de São Paulo, disse que o Brasil se despede de uma lenda da televisão. “Silvio Santos, o grande rei da TV brasileira. Ao longo de sua brilhante carreira, Silvio Santos encantou gerações, moldou a história da televisão no Brasil e se tornou um vitorioso e admirável empreendedor. Silvio Santos agora vai estampar seu sorriso para sempre em nossa memória”, garantiu.

‌



O Brasil se despede de uma lenda da televisão: Silvio Santos, o grande rei da TV brasileira. Ao longo de sua brilhante carreira, Silvio Santos encantou gerações, moldou a história da televisão no Brasil e se tornou um vitorioso e admirável empreendedor. Silvio Santos agora vai… pic.twitter.com/4ZuSrlYPtg — João Doria (@jdoriajr) August 17, 2024

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que Silvio Santos é uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. “Símbolo de alegria e entretenimento, Silvio marcou gerações com seu carisma, talento e dedicação à comunicação”, escreveu.

Com tristeza recebi a notícia do falecimento do apresentador Silvio Santos, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. Símbolo de alegria e entretenimento, Silvio marcou gerações com seu carisma, talento e dedicação à comunicação. pic.twitter.com/XMqvBGePoZ — Rui Costa (@costa_rui) August 17, 2024

Também pelas redes sociais, o ministro do STF André Mendonça afirmou que recebeu a notícia da morte do apresentador com pesar. “Silvio deixa um importante legado ao povo brasileiro, não só por ter sido um dos maiores comunicadores da história do país, mas também por sua humanidade e bondade. Rogo para que Deus conforte seus familiares e amigos.”

‌



Com pesar recebi a notícia do falecimento de Silvio Santos. Silvio deixa um importante legado ao povo brasileiro, não só por ter sido um dos maiores comunicadores da história do país, mas também por sua humanidade e bondade. Rogo para que Deus conforte seus familiares e amigos. — André Mendonça (@MinAMendonca) August 17, 2024

A morte de Silvio também gerou comentário do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). “Silvio Santos vai deixar muita saudade. Sua vida e obra para sempre serão exemplos para aqueles que acreditam na força do povo brasileiro e do Brasil.”

Silvio Santos (1930 - 2024) 🥲



Meus sentimentos aos familiares e amigos. A todos colaboradores do @SBTonline. Silvio Santos vai deixar muita saudade. Sua vida e obra para sempre serão exemplos para aqueles que acreditam na força do povo brasileiro e do Brasil pic.twitter.com/P8m7JmvqLq — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) August 17, 2024

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou a morte do apresentador nas redes sociais e desejou conforto aos familiares. “Seu carisma e sua criatividade em seus programas são um marco na história da comunicação brasileira. Que Deus conforte a família, amigos e fãs neste momento difícil.”

Recebi há pouco a triste notícia do falecimento do Silvio Santos, um dos principais pioneiros da televisão. Seu carisma e sua criatividade em seus programas são um marco na história da comunicação brasileira.



Que Deus conforte a família, amigos e fãs neste momento difícil. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) August 17, 2024

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou que Silvio é um dos maiores ícones da televisão brasileira. “O Brasil se despede de um de seus maiores comunicadores, um profissional que levou alegria por onde passou e que fez parte da vida de todos nós por tantos anos. Obrigado por tanto, Silvio! Nossos sentimentos aos familiares amigos e fãs. Descanse em paz!”

Um dos maiores ícones da televisão brasileira nos deixou neste sábado. Silvio Santos.



O Brasil se despede de um de seus maiores comunicadores, um profissional que levou alegria por onde passou e que fez parte da vida de todos nós por tantos anos. Obrigado por tanto, Silvio!… pic.twitter.com/fbY1EdxN9z — Alexandre Padilha (@padilhando) August 17, 2024

Para o senador do Amazonas e líder do MDB, Eduardo Braga, Silvio Santos conhecia a alma do povo. “Da Porta da Esperança ao Show do Milhão, Silvio Santos conhecia a alma do povo. Com o Baú da Felicidade, realizou sonhos e construiu um império. Mas foi como comunicador que marcou nossa história. As tardes de domingo jamais serão as mesmas.”

Da Porta da Esperança ao Show do Milhão, Silvio Santos conhecia a alma do povo. Com o Baú da Felicidade, realizou sonhos e construiu um império. Mas foi como comunicador que marcou nossa história. As tardes de domingo jamais serão as mesmas. Descanse em paz, Silvio Santos. — Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) August 17, 2024

O ministro do STF Gilmar Mendes escreveu que o apresentador era um gênio da comunicação. “Manifesto pesar pelo falecimento de Silvio Santos. Gênio da comunicação, Senor Abravanel representa um marco na história da televisão brasileira. Seu talento e carisma permanecerão para sempre entre nós. Meus sentimentos aos familiares.”

Manifesto pesar pelo falecimento de Silvio Santos. Gênio da comunicação, Senor Abravanel representa uma marco na história da televisão brasileira. Seu talento e carisma permanecerão para sempre entre nós. Meus sentimentos aos familiares. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) August 17, 2024

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, escreveu uma nota de pesar e ressaltou que Silvio transformou a televisão brasileira com carisma, alegria, criatividade e um estilo único. “Ouso dizer que não há no país uma só família que não o tenha assistido aos domingos. Fica um legado inegável e eterno como apresentador, empresário da comunicação e brasileiro. “Silvio Santos é coisa nossa”. E sempre será. Meus sentimentos aos familiares, amigos e milhões de fãs. Que Deus o receba de braços abertos e conforte a todos neste momento de dor. Nosso muito obrigado por tudo, Silvio!”

O ministro do STF Luiz Fux escreveu que Silvio Santos fez o público brasileiro usufruir na plenitude ao direito à felicidade. “Estava sempre sorrindo. Nutriu os brasileiros do sentimento da alegria dominical que conduzia as famílias a se reunirem para assisti-lo. Coincidentemente, na época em que era camelô, mantinha amizade com meu saudoso pai, a quem se junta nessa finitude da sua vida dedicada às famílias e ao Brasil. Recentemente conversei com Silvio ao telefone e ficamos de marcar um jantar. Infelizmente não deu tempo. Por agora, avisem aos céus: Silvio Santos vem aí!”

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, lamentou a perda de uma das “principais personalidades da comunicação televisiva”. “Um homem que dedicou sua vida ao público, comprometido em trazer alegria e que construiu uma das maiores emissoras do país. Seu legado atravessou e continuará a atravessar gerações. Meus sentimentos à família, amigos e funcionários.”

Presidente do STF, Luís Roberto Barroso garantiu que Silvio é um dos maiores comunicadores do Brasil. “Silvio Santos tem história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. Deixa marca eterna na comunicação por sua conexão única com o público e que atravessou gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos funcionários do SBT.”

Um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos tem história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. Deixa marca eterna na comunicação por sua conexão única com o público e que atravessou gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos funcionários do SBT. — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) August 17, 2024

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, diz o comunicado feito pelo SBT.

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.



Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.



A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.



Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial… pic.twitter.com/s4V0mYlO1P — SBT (@SBTonline) August 17, 2024

Silvio Santos foi internado no dia 16 de julho no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, quando foi diagnosticado com H1N1. Durante o período de internação, Silvio passou por uma série de exames e estava sob cuidados intensivos em virtude da idade.

O apresentador chegou a se recuperar e recebeu alta no último dia 20 de julho, porém teve de voltar ao hospital cerca de 10 dias depois, a princípio, para realização de exames de imagem. O comunicador teve uma piora no quadro de saúde e não resistiu.

Silvio Santos estava fora do ar há quase dois anos, desde que gravou o último programa no SBT, em setembro de 2022. O apresentador não teve uma despedida oficial, nem anunciou a aposentadoria publicamente. Silvio já tinha diminuído o ritmo na época da pandemia de Covid-19 e, aos poucos, foi parando com as gravações, até deixar de aparecer nas telinhas.

Quem passou a ocupar o lugar do comunicador foi Patricia Abravanel, uma das filhas mais conhecidas dele. Entre uma participação e outra, a herdeira virou titular do programa do pai, e Silvio Santos nunca mais voltou.

Nos bastidores, o apresentador também já não participava mais das decisões mais importantes da emissora. Ele deixou a responsabilidade nas mãos da filha número três, Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora. Foi ela, inclusive, que promoveu a mudança na grade da programação do SBT, no início de 2024.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.