Brasília vai receber as etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia As competições servem como classificatórias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Brasília vai receber os melhores jogadores de vôlei de praia do mundo durante os meses de abril e maio. Em entrevista, foram divulgados detalhes da Etapa Elite de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e da etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7k.

O vôlei de praia brasileiro é um dos mais fortes do mundo. Com evolução no formato, as competições nacionais são preparatórias para as duplas que disputam a corrida olímpica – em junho serão conhecidos os representantes do Brasil nos Jogos de Paris 2024.