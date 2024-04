Ceilândia X Capital pela final do Candangão recebe 20 mil torcedores A equipe da RECORD Brasília acompanhou a partida e a festa dos torcedores após final do jogo, com vitória do Ceilândia

O jogo entre Ceilândia X Capital pela final do Candangão recebe 20 mil torcedores na Arena BRB Mané Garrincha. O Ceilândia conquistou o título ao derrotar o adversário nos pênaltis. Como o primeiro jogo da decisão terminou empatado por 1 a 1, o jogo foi decidido nas penalidades. O Ceilândia levou a melhor e bateu o Capital por 4 a 3, com destaque para o goleiro Thiago Santos, que defendeu quatro cobranças. A equipe voltou a ser campeã do principal torneio de futebol do Distrito Federal após 12 anos. A equipe da RECORD Brasília acompanhou a partida e a festa dos torcedores após final do jogo.