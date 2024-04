Esporte da RECORD Brasília acompanha festa do Palmeiras no Paulistão 2024 Time venceu o Santos por 2 a 0; gols da partida foram marcados por Raphael Veiga e Aníbal Moreno

A equipe de Esportes da RECORD Brasília acompanhou a festa do Palmeiras no Paulistão 2024. O time venceu o Santos por 2 a 0 e se tornou tricampeão do Campeonato Paulista. Os gols da partida foram marcados por Raphael Veiga e Aníbal Moreno. O confronto aconteceu no Allianz Parque.