Furto de plantas podem ser enquadrados como crimes ambientais Os crimes têm crescido em diferentes regiões do DF e costumam ser flagrados por câmeras de segurança das residências

Os casos de furtos de plantas tem crescido em diferentes regiões do Distrito Federal. Os crimes costumam ser flagrados por câmeras de segurança das residências. De acordo com a legislação, os casos podem ser enquadrados na lei de crimes ambientais, com detenção de três meses a um ano. Ao furtar plantas, a pessoa pode ser conduzida pela autoridade policial para uma delegacia.