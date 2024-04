Justiça mantém prisão de motorista que atropelou cinco ciclistas no DF O homem passou por audiência de custódia e o juiz destacou que o motorista "estava visivelmente embriagado"

A justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante do motorista de 32 anos que atropelou cinco ciclistas. O acidente aconteceu em uma pista de acesso ao SIA (Setor de Indústria e Abastecimento). O homem passou por audiência de custódia e o juiz do caso destacou que o motorista "estava visivelmente embriagado". Ele estava em cumprimento de pena, respondendo a um processo por homicídio culposo, e já teria sido condenado por tráfico de drogas.