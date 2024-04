Motorista bate e arrasta carro que fechava a rua na Câmara dos Deputados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista deu ré e arrastou um carro que estava atrás, trancando a saída do estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados. Pelas imagens é possível ver o momento em que os dois veículos encostam e um deles é arrastado para o meio da rua. Depois, o carro, com a lataria amassada por conta da batida, ficou no meio da rua, provocando um longo congestionamento no local. Alguns minutos depois, o motorista que estacionou fechando a saída chegou ao local e retirou o carro.