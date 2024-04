Motorista embriagado é preso ao tentar atropelar agente de trânsito e fugir de blitz

Alto contraste

Um homem foi preso por dirigir embriagado e tentar atropelar um agente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do DF) durante uma blitz nesta sexta-feira (5) na região da Fercal, no Distrito Federal. Ao ver os agentes, o motorista jogou o carro para cima de um deles e tentou fugir do local. Durante a perseguição, o homem ainda bateu em uma das viaturas. Segundo o DER, o carro do homem tinha mais de R$ 10 mil em débitos e ele foi autuado por alcoolemia criminal, dano qualificado e desobediência.