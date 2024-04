Motorista de aplicativo é assaltado por trio enquanto aguardava corrida Envolvidos obrigaram vítima a sair do carro, mas não conseguiram dirigir o veículo e fugiram do local

Um homem foi preso ao assaltar motorista de aplicativo, no Setor Sul do Gama. O profissional aguardava por uma corrida, quando foi abordado por três pessoas armadas, dois homens e uma mulher. Os envolvidos obrigaram o motorista a sair do carro, mas não conseguiram dirigir o veículo e fugiram do local apenas com o celular da vítima. A polícia prendeu um dos suspeitos, recuperou o celular e pede ajuda da população para identificar os outros comparsas.